Simhandl und Biber mit je drei Kreismeistertitel

Um eine Stunde verspätet begannen am Donnerstag die Jugendmeisterschaften des Kreises Mitte, da vorher noch ein gewaltiger Wolkenbruch niedergegangen war. „Der Platz stand ziemlich unter Wasser, weil sich eine Gewitterzelle genau über unserer Anlage entleert hat, aber zum Glück sind die Plätze nahezu perfekt“, freut sich „Don Didi“ Sedletzky, dass die Aufräumarbeiten auch dank seiner fleißigen „Helferleins“ vom TC Harland zügig vonstatten gingen. Und danach herrschte bis zum letzten Aufschlag, dem U-18-Finale am Sonntag um 16 Uhr, nur noch Prachtwetter.

Den Bedingungen angepasst zeigten die Spieler dann auch entsprechend gutes Tennisniveau. Im Bewerb „Kids U9“ setzte sich souverän Ludwig Nußbaumer (UTC Frankenfels 1983) durch. Ebenfalls ohne Niederlage siegte Luca Mosch (UTC Karlstetten) bei den Kids U10. Die Kids U11 gewann in einem sehr spannenden Finale Alexander Biber (TC Harland) gegen Nils Ruhs (UTC Madainitennis) mit 7:6, 6:3.

Im leider einzigen Mädchenbewerb siegte Karoline Biber im sehr ausgeglichenen hoch emotionalen Finale zweier Freundinnen gegen Emily Wieseneder (beide TC Harland) im dritten Satz nach Abwehr von Matchbällen mit 13:11. „Es ist der Wermutstropfen, dass die Mädchen bei den Nennungen heuer richtig ausgelassen haben“, hofft auch Sedletzky, dass hier schon im nächsten Jahr ein Gegentrend stattfindet.

Den Bewerb U13m holte sich mit vier 2-Satz-Siegen Emil Grundner (TC Purkersdorf). Im Bewerb U15m setzte sich ebenfalls ganz glatt Michael Simhandl (UTC Hofstetten-Grünau) durch. Und auch den Bewerb U18m gewann Michael Simhandl im Finale gegen Alexander Ziegler (TC Harland) mit 6:3, 6:1

Den Doppelbewerb Kids U 11 holten sich ohne Probleme A. Biber/S. Muttenthaler (TC Harland/UTC Madainitennis) mit drei Siegen. Das U13-Doppel gewannen die beiden Harlander A. Biber/Th. Reusser in einem sehr ausgeglichenen Endspiel gegen J. Fessel/L. Mosch erst im Matchtiebreak mit 10:2. Und im Doppelbewerb U18 siegten A. Ziegler/M. Simhandl (TC Harland/UTC Hofstetten/Grünau) gegen P. Neumayr/S. Pritz (beide TC Harland) knapp mit 6:1, 7:5.

Herausragend waren somit Michael Simhandl und Alexander Biber, die beide je drei Kreismeistertitel gewinnen konnten. „Herzliche Gratulation aber vor allem an alle Teilnehmer und auch an die Eltern zu den durchwegs fairen Begegnungen. Das Turnier wird durch seine positive Atmosphäre in Erinnerung bleiben“, meinte Obmann Dietmar Sedletzky und bedankte sich bei der Siegerehrung für die Pokalspenden und natürlich auch wieder bei seinen fleißigen Helfern.