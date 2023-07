Stanecki und Monsberger holen TMT-Double in Krems

Sportlich betrachtet standen Lena Stanecki und Alexander Monsberger im Mittelpunkt der TMT-Station in Krems. Stanecki gewann ihren ersten Titel im offenen Damen-Bewerb! Im Finale setzte sich die Gerersdorferin gegen Alina Hessel, eines der größten Nachwuchstalente Niederösterreichs, durch. Im Herren-Bewerb über ITN-5 stürmte der ungesetzte Monsberger ins Finale, wo er auf den Lokalmatador und die Nummer Eins des Turniers Christoph Nastl traf. In einem intensiven und spannenden Finale konnte sich der Böheimkirchner knapp mit 6:4, 3:6 und 10:8 durchsetzen. Auch im Mixeddoppel über ITN-13 hießen die Sieger Stanecki/Monsberger. In einer toll besetzten Konkurrenz konnten sie sich gegen Maya und Siegfried Kerschner mit 6:3, 6:0 durchsetzen.

Jugend zeigt in diversen Klassen auf

In den weiteren Damen-Kategorien war die Jugend am Zug. Im Bewerb über ITN-7,5 ließ Sophie Fichtenbauer nichts Anbrennen und gewann im Finale gegen die trotzdem stark spielende Alexandra Ambrosch mit 6:0, 6:4. Auch an der Seite ihres Trainers Alexander Greßl wusste Fichtenbauer zu überzeugen. Im Finale des offenen Mixedbewerbs bezwangen sie Banessa Gföhler und TMT-Organisator Dominik Kotek mit 6:3, 4:6 und 10:6 im Match-Tiebreak.

Im Bewerb über ITN-9 standen sich im Finale zwei Youngsters gegenüber. Die 14-jährige Preuwitzerin Magdalena Grassl konnte sich nach über zweieinhalb Stunden gegen Hanna Lindtner aus Gedersdorf mit 6:4, 4:6 und 13:11 durchsetzen. Für Grassl war es nach einer tollen Saison der erste Triumph auf der Tour.

Vorarlberger gewinnt offenen Herreneinzelbewerb

Der Sieg im offenen Herreneinzel ging nach Vorarlberg! Jakob Geppert holte gleich bei seinem Debüt auf der TMT den Titel. Im Finale bezwang er den Oberösterreicher Maximilian Schett mit 3:6, 6:1 und 10:5.

Winkler als einziger Lokalmatador am obersten Treppchen

Für den einzigen Heimsieg an diesem Wochenende sorgte Maximilian Winkler! Während des gesamten Turniers blieb er im 6,5er-Bewerb ohne Satzverlust. Im Finale bezwang er Überraschungsmann Stephan Haumer mit 6:3, 7:6. Youngster Michael Simhandl vom UTC Hofstetten Grünau feierte seinen ersten Saisonsieg im Bewerb über ITN-8. Der Hardhitter bezwang im Finale TMT-Legende Martin Weixlbraun mit 6:1, 6:2.

Mitterböck holt nächsten TMT-Titel

Einmal mehr stand der Doppelbewerb im Zeichen von Dominik Mitterböck, dem Spieler mit den meisten Titeln auf der Tour! Gemeinsam mit Christoph Pokorny gewann er ein spannendes Finale gegen die Lokalmatadoren Christoph Nastl/Manuel Ambrosch mit 2:6, 6:3 und 10:8. Der Sieg im Doppel über ITN-14 ging zum Teil in die Steiermark. Manuel Berger gewann gemeinsam mit dem Prinzersdorfer Thomas Böck seinen ersten Titel. Im Finale siegten sie gegen Christian Sonnauer/Markus Süß 7:6, 6:2.