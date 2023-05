Tabellenführer und trotzdem am Schleuderstuhl

Obmann Dietmar Sedletzky erwies sich auch heuer wieder als Meister des Understatements. Für seinen TC Harland gehe es heuer einzig um den Verbleib in Österreichs höchster Spielklasse. Die Konkurrenz hätte zu stark aufgerüstet, dass man an die Qualifikation fürs obere Play-off, das im September in Tulln gespielt wird, überhaupt nicht zu denken wage. Und laut Papierform steckte in dieser Aussage schon auch ein Körnchen Wahrheit. Doch erweisen sich heuer vor allem die drei Harlander Musketiere, Obmannsohn Markus Sedletzky, Luki Jastraunig und Pauli Holzinger als unverwüstlich. Und so stehen nach drei Runden ebensoviele Siege zu Buche. Harland ist Tabellenführer!

Sieg im direkten Duell hat keinen Wert mehr

Für „Don Didi“ ist aber auch das nur einer Momentaufnahme. Und wieder hat er recht! Denn einer völlig sinnbefreiten Neugestaltung der Durchführungsregeln in der Bundesliga ist es zu verdanken, dass Harland bei noch einem ausstehenden Spiel und einer spielfreien Runde als einziges ungeschlagenes Team nicht schon fix in Tulln dabei ist. Denn noch kann man auf den dritten Tabellenrang abrutschen, da Siege in den direkten Duellen nichts mehr zählen! Und Mauthausen hat am Donnerstag als eigentlich stärkstes Team mit einer ganz schwachen Aufstellung gegen Radstadt verloren, was den Salzburgern jetzt noch die Chance gibt, trotz der klaren 2:7-Niederlage am Samstag in Harland, die Vorstädter aus St. Pölten mit klaren Siegen bei den Nachzüglern von Hartberg und Steyr, für die es um nichts mehr geht, abzufangen. „Wir müssen die Niederlage in Mauthausen erträglich gestalten, sonst fallen wir zurück“, befürchtet Sedletzky, der davon ausgeht, dass der Topfavorit aus OÖ daheim nun in Bestbesetzung gegen sein Team auflaufen wird. „Sie können sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, müssen uns auch wegschießen, um selbst im Rennen zu bleiben!“

Sedletzky-Sieg über Bellotti gibt Kraft

Aber ob es so einfach wird, die Harlander abzuschießen? In den bisherigen Spielen konnte man auch in scheinbar vertrackten Situationen immer wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ein Musterbeispiel dafür war am Christi-Himmelfahrtstag die Partie von Markus Sedletzky gegen seinen bisherigen Angstgegner Ricco Bellotti, selbst etliche Jahre die Nummer Eins bei den Harlandern, der nun auf Drei für Hartberg spielt. Bellotti, sonst bekannt für seine Mäzchen, blieb im Duell der Freunde äußerst fair und es entwickelte sich ein hochklassiges Match, vor leider wenigen Fans, denn gespielt wurde auf Freiplätzen in Bad Waltersdorf. „Die Plätze in Hartberg waren nach dem vielen Regen noch unbespielbar und so wurde nach langem hin und her, Halle oder Outdoor, übersiedelt“, berichtet Sedletzky.

Zuerst abgeschossen, dann aufgedreht

Ein Hin und Her war dann auch das Duell Sedletzky gegen Bellotti. Schon im spannenden ersten Satz wechselte die Führung immer wieder. Zuerst lag Bellotti 3:1 voran, dann Sedletzky 5:3. Bei 5:6 muss wiederum Sedletzky zwei Satzbälle abwehren, um sich ins Tiebreak zu kämpfen, in dem er 3:7 unterliegt. Doch der zweite Satz geht mit 6:2 recht klar an Sedletzky und so muss das Matchtiebreak entscheiden. Das wird zum Krimi: Bei 5:6 trifft Bellotti am Netz den Harlander Mannschaftsführer unabsichtlich am Kehlkopf und der geht zu Boden. Als er sich wieder gesammelt hat, holt sich Sedletzky aber mit vier Punkten infolge bei 9:7 die ersten Matchbälle. Bellotti kann zwar insgesamt fünf Matchbälle abwehren, aber letztlich setzt sich doch Sedletzky 14:12 durch. Dieser Sieg war der Schlüssel zum 6:3-Auswärtssieg der Harlander. Schon nach den Doppeln hatten sie mit 2:1 geführt, wobei nur Markus Sedletzky/Tobias Wirlend gegen den Ukrainer Vladyslav Orlov und Joachim Kovacs chancenlos waren (2:6, 3:6). Louis Wesels/Lukas Jastraunig und Daniel Masur/Paul Holzinger siegten aber beide problemlos in zwei Sätzen.

Die Harlander begeistern beim Spiel in Bad Waltersdorf gegen Hartberg und übernehmen mit einem 6:3-Sieg die Tabellenführung. Foto: TC Harland

Masur nach erstem Satz von der Rolle

Bei Harlands deutschen Legionären gab es Licht und Schatten. Die Nummer Eins Daniel Masur unterlag gegen Orlov im Matchtiebreak 4:10, nachdem er schon den zweiten Satz mit 0:6 abgegeben hatte. Wessels wiederum kämpfte sich nach 4:6 im ersten Satz zurück ins Spiel und siegte gegen David Pichler noch 6:2 und 10:7. Das Spiel war aber schon ab Mitte des zweiten Satzes bedeutungslos, weil Lukas Jastraunig und dann auch Pauli Holzinger ihre Spiele klar gewinnen hatten können. Da auch keine Zuschauer am Platz waren und es sowieso für die Aufstiegsentscheidung irrelevant war, gab Wirlend gegen Kaufmann bei 3:4-Rückstand auf. „Kräfte schonen für die Partie am Samstag gegen Radstadt war angesagt“, erklärt Dietmar Sedletzky.

Radstadt geht mit B-Team unter

Gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Radstädter galt Harland als klarer Außenseiter und das nicht erst seit dem Sensationssieg der Salzburger am Donnerstag über Mauthausen. Ein Blick auf die Aufstellung am Samstag änderte aber die Voraussetzung komplett. Die überragenden Max Neuchrist und Lukas Rosol waren am Wochenende im Turniereinsatz und so begannen die Gäste gegen Harland mit dem Deutschen Sebastian Prechtel auf Eins, der gegen Mauthausens Gabriel Schmidt erst im Matchtiebreak gewinnen hatte können. Auf Zwei stand der Slowene Filip Jeff Planinsek, der kein ITN-Ranking besitzt, am Blankett. Dahinter ebenfalls lauter Spieler, von denen die Harlander laut ITN-Wertung nicht allzu viel zu fürchten hatten. Mit einer einzigen Ausnahme: Jastraunig traf auf Gerald Kamitz, gegen den er noch nie gut ausgesehen hat. „Ich muss mein Spiel komplett umstellen gegen ihn, muss viel aggressiver sein, weil so wie ich sonst die Bälle rein schupfe, wird das nichts“, hatte sich der „Tennisdoktor“ aber einen Matchplan zurechtgelegt.

Harlander Doppel verschlafen Start

Doch das gemeinsame Frühstück vor Matchbeginn dürfte ein bisschen zu üppig ausgefallen sein, denn die Doppelpartien begannen für die Hausherrn inferior. Und auch Zuschauer fanden sich für die Begegnung, bei der Stadträtin Gabriele Vavra die Patronanz inne hatte, erst später ein. Auf die Doppelpartien verzichteten die meisten vor dem Mittagessen dann doch lieber. Aber auch praktisch ohne Publikumsunterstützung kämpften sich die Harlander zurück. Nur das Einserdoppel mit Masur/Sedletzky verliert tatsächlich sang- und klanglos. Das Zweier mit Wessels und Jastraunig schüttelt seinen klassischen 0:6-Fehlstart in Satz eins ab und nimmt ab dem zweiten Satz den Kampf an. Da haben am Dreier Wirlend/Holzinger mit 6:4, 6:4 den Punkt zum 1:1 aber schon gemacht. Als auch Wessels/Jastraunig noch mit 6:3 und 10:4 im Matchtiebreak gewinnen, steigt bei Dietmar Sedletzky etwas die Stimmung.

Harlands Problem auf Eins wird manifest

Danach kommt endlich auch Leben auf die Anlage, die Fans nehmen ihre Positionen ein. Doch Daniel Masur auf Eins lässt auch in seinem zweiten Antreten für Harland heuer seine Souveränität aus dem Vorjahr vermissen. „Es fehlt ihm derzeit die nötige Lockerheit, um sein bestes Tennis zu zeigen“, urteilt Don Didi. Nach verlorenem ersten Satz gewinnt er zwar den zweiten mit 6:1, nur um im Matchtiebreak gleich wieder hoffnungslos zurückzuliegen. Er holt im Finish zwar noch auf, doch es reicht knapp nicht - 8:10. Somit haben die Harlander trotz der Einsätze ihrer Asse von einmal Kovalik und zweimal Masur bislang kein einziges Einsereinzel gewinnen können.

Musketiere im Hoch

Gut, dass man die Oldies hat! Markus Sedletzky geht nach seinem Sieg über Bellotti mit viel Selbstvertrauen ins Spiel und lässt Niklas Rohrer nicht wirklich eine Chance. Zur Freude aller am Platz, sorgt Matthäus Nguyen auf der Bank dabei erstmals nach seinem im Winter erlittenen Schlaganfall wieder für Unterstützung. Auch Jastraunig kann wie geplant seinem Angstgegner erstmals sein Spiel aufzwingen und holt damit den vierten Punkt. Kamitz gibt dabei entnervt im zweiten Satz auf, ohne verletzt zu sein. Danach zeigt Wessels den Fans auch in seinem dritten Einzel für Harland auf Zwei, dass er ein Glücksgriff ist. Angefeuert auch von seiner Freundin siegte er nach hochklassigen Ballwechseln mit 6:2, 6:3. Harland hat einen neuen Publikumsliebling! Neben Holzinger natürlich! Der Kremser lässt am Nebenplatz auch keine Zweifel an seiner heurigen Topform aufkommen und gewinnt glatt 6:2, 6:2. Und das Spiel auf Platz Eins wird zum Krimi. Wirlend verliert den ersten Satz 2:6, holt sich danach aber mit Jastraunig auf der Bank den zweiten mit 6:1. Das entscheidende Matchtiebreak erkämpft er sich nach 6:8-Rückstand nervenstark mit 10:8. „Die Nachbesprechung fiel dann ausgiebig aus“, plaudert Don Didi aus dem Nähkästchen.

Mauthausen-Spiel als Mammutaufgabe

Anders als die anderen Teams haben die Harlander am Freitag spielfrei, können sich voll auf die Mammutaufgabe im letzten Spiel der Gruppe B am Pfingstsonntag in Mauthausen konzentrieren. „Für Fans werden gern Mitfahrgelegenheiten organisiert“, hofft Sedletzky auf Unterstützung auch in der Fremde. Denn dass es richtig schwer wird, ist ihm klar. „Wenn sie in Bestbesetzung spielen, ist es eigentlich egal mit wem wir hinfahren, dann sind wir in jedem Spiel der Underdog“, fürchtet er. Kleiner Gag am Rande: Die Nummer vier der Mauthausner, der Ungar Fabian Marozsan (ATP-135), fügte letzte Woche in Rom beim Masters-1000-Event dem Spanier Carlos Alcaraz mit 6:3, 7:6 erst die dritte Niederlage heuer zu. Und trotz der Niederlage übernahm Alcaraz nach dem Turnier in der italienischen Hauptstadt übrigens wieder die Führung in der Weltrangliste von Novak Djokovic (SRB). Marozsan wird die Qualifikation fürs Grand-Slam-Turnier in Paris bestreiten, das am 28. Mai beginnt. Wenn er weiterkommt, was wahrscheinlich ist, wird er nicht für Mauthausen auflaufen können. Und Mauthausens Nummer Eins, Márton Fucsovics (ATP-72.), ist ohnehin fix in Paris am Start.

Die wahrscheinlichste Aufstellung der Hausherren auf Eins ist daher der 34-jährige Attila Balazs, sechsfacher ungarischer Meister und einst Nummer 76 der Welt. Dazu sind der Slowene Blaz Rola und der Schweizer Jerome Kym heiße Kandidaten. Und dahinter tummeln sich mit Alex Erler, Gabriel Schmidt, Andreas Haider-Maurer, Tristan-Samuel Weissborn, Dominik Aigner, Dominic Weidinger und Markus Egger, Österreicher, die allein jedes Bundesligaspiel entscheiden können.