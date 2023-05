Trotz Kovalik-Niederlage siegt TC Harland

Beim TC Harland hatte Obmann Dietmar Sedletzky vor dem Saisonstart nur eine Sorge: „Verletzen sollte sich keiner von unseren Stammspielern, sonst wird es richtig eng!“ Doch gleich beim Spiel gegen Steyr fehlte dann mit Jonas Gundacker die ganz zentrale Neuverpflichtung. Der Amstettner in Diensten der Landeshauptstädter war mit Pfeifferschen Drüsenfieber schon seit Ostern außer Gefecht und ist nun auch nicht rechtzeitig fit geworden. „Wie es aussieht, geht es sich für Spiele im Grunddurchgang nicht mehr aus“, meinte Gundacker, der als Zuschauer beim Bundesligaauftakt dabei war. Und auch als Coach machte sich Harlands Nummer Drei schon nützlich. Durch Gundackers Ausfall rückte Hausherr Markus Sedletzky auf seine alte angestammte Position Drei nach vor. Die zweite Neuverpflichtung Tobias Wirlend musste auf Vier ran. Lukas Jastraunig, eigentlich seit Jahren traditionell der bewährte „Closer“ auf Sechs, spielte gegen Steyr auf Fünf und Paul Holzinger kam auf Sechs zu seinem Einsatz. Damit waren spannende Partien garantiert, was Obmann Sedletzky aber eigentlich vermeiden wollte.

Kovalik und Wessels verstehen sich gleich blind am Platz

Gemeinderat Ali Firat (l.) und Obmann Dietmar Sedletzky (r.) mit Jozef Kovalik, Louis Wessels, Jonas Gundacker, Markus Sedletzky, Lukas Jastraunig, Pual Holzinger und Tobias Wirlend (v. l.) beim Bundesligaautakt der Harlander gegen Steyr. Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer

Bei den Ausländern setzten die Harlander mit Jozef Kovalik und Neuzugang Louis Wessels aus Deutschland zwei absolute Hochkaräter ein, welche die Vorstädter auf die Siegerstraße bringen sollten. Und da in der Bundesliga neuerdings mit den Doppel begonnen wird, legen die beiden gleich einmal gemeinsam furios los. Mit 6:0 spielen sie Vitaliy Sachko/Philip Bachmaier komplett an die Wand. Auch im zweiten Satz läuft bis 5:2 alles wie geschmiert, doch dann kommt plötzlich Sand ins Getriebe. Kovalik/Wessels, die sich sofort am Platz super verstehen, können den Sack nicht zu machen und müssen ins Tiebreak, das sie dann aber doch gewinnen.

Auch Holzinger/Wirlend machen wichtigen Punkt

Ziemlich finster sah es zunächst hingegen bei den beiden anderen Doppelpartien für die Harlander aus. Die „Platzhirsche“ Markus Sedletzky und Lukas Jastraunig drehen aber zunächst in bewährter Manier nach verlorenem ersten Satz das Spiel, holen sich den zweiten Satz mit 6:4. Das Matchtiebreak geht aber dann doch knapp an die Oberösterreicher. Das dritte Doppel mit Holzinger/Wirlend wird derweil ebenfalls zum Krimi. Im ersten Satz zunächst klar zurück, kämpfen sich die Harlander doch ins Tiebreak, in dem sie bei 4:6 zunächst zwei und danach vier weitere Satzbälle abwehren, um sich letztlich mit 12:10 durchzusetzen. Satz zwei geht mit 6:4 ebenfalls an die neue Paarung Holzinger/Wirlend.

Pauli Holzinger und Tobi Wirlend steuern in ihrem ersten gemeinsamen Spiel gleich einen wichtigen Punkt für Harland bei. Nach schwachem Start kämpfen sie sich immer mehr in die Partie hinein und sorgen mit dem Gewinn des Tiebreaks im ersten Satz für die Vorentscheidung. Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer

Kovalik findet im Matchtiebreak nicht zurück ins Spiel

In den Einzeln wird heuer nach der Setzliste mit den Spielen der Nummer Eins, der Nummer Drei und der Nummer Fünf begonnen. Und Kovalik startet gewohnt souverän gegen Sachko, gewinnt den ersten Satz 6:1. Doch im zweiten Satz verliert er gegen den Ukrainer, der ebenfalls erst einmal in der Bundesliga in sechs Spielen verloren hat. Und seit heuer wird auch im Einzel der dritte Satz im Matchtiebreak entschieden, was Kovalik wenig Chance gab, wie in anderen Matches, wo er in ähnlichen Situationen war, die Satzniederlage abzuschütteln und sich zurückzukämpfen. Das Momentum war auch im Matchtiebreak auf Seiten des Steyrer und der 30-jährige Kovalik zieht mit 7:10 im Entscheidungssatz den Kürzeren, muss erstmals in Harland dem Gegner zum Sieg gratulieren. „Ich hab den Fanden im zweiten Satz verloren und im Matchtiebreak kann dann leider immer alles passieren“, ärgerte er sich.

Auf Sedletzky und Jastraunig ist Verlass

Der Druck auf den Rest des Teams war damit natürlich groß, jetzt mussten es die Oldies richten, denn auch Obmann Dietmar Sedletzky war klar, dass der junge Tobi Wirlend gegen Simon Traxler auf Vier doch nur Außenseiterchancen hatte. Markus Sedletzky erwischt aber keinen guten Start, liegt 0:2 zurück und erst ab 3:3 übernimmt er das Kommando, gewinnt den ersten Satz gegen Bachmaier 6:3 und setzt sich auch im zweiten nach ebenfalls holprigen Beginn mit demselben Resultat durch. Jastraunig spielt auch auf Fünf seine enorme Spielintelligenz aus und bezwingt Tobias Leitner scheinbar mühelos mit 6:3, 6:1. Harland führt somit 4:2 und ist nun Favorit auf den Sieg. „Don Didi“ warnt aber: „Es kann noch alles passieren, richtige Favoriten sind wir in keinem Spiel!“

Wessels macht entscheidenden Siegpunkt für Harland

Die größten Hoffnungen ruhten natürlich am Deutschen Neuzugang Louis Wessels, der sich zuletzt auch auf der Tour immer besser in Form gezeigt hatte. Doch mit dem Slowaken Lukas Pokorny stand im laut Papierform ein durchaus gleichwertiger Gegner gegenüber. Entsprechend spannend verläuft der erste Satz. Bis 6:5 ist alles offen, doch dann macht Wessels das entscheidende Break. Im zweiten Satz liegt er dann sogar ein Break zurück, schafft das Rebreak zum 3:3 und gibt danach kein Game mehr ab, gewinnt mit 6:3 und sichert Harland den fünften Punkt zum Sieg.

Holzinger steuert dramatischen Sieg im letzten Game bei

Am Nebenplatz kämpft Tobias Wirlend ebenfalls in seinem ersten Match für Harland gegen den favorisierten Simon Traxler bis zum 5:5 auf Augenhöhe. Gecoacht von Lukas Jastraunig muss er sich dann aber leider mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. „Er hat viel bessere Schläge als ich und kann diesbezüglich sicher auch mit Simon mithalten, aber mit seinen 19 Jahren liest er das Spiel oft noch falsch“, analysiert Jastraunig und hofft, dem Youngster in den nächsten Spielen noch einige Tipps mit auf dem Weg geben zu können. Statt 7:2 feierten die Harlander daher nur einen 6:3-Sieg.

Pauli Holzinger bezwang Traxlers älteren Bruder Dominik auf Sechs in zwei Sätzen. Nach einem klaren 6:1-Sieg im ersten Satz, ist der zweite aber nichts für schwache Nerven. 1:3 liegt der Zahnarzt der Harlander zurück, beginnt dann aber richtig zu „bohren“ und dreht das Spiel auf 6:5. Bei eigenem Aufschlag vergibt Holzinger sechs Matchbälle und sein Steyrer Kontrahent vergibt acht Satzbälle, ehe Holzinger den Sieg mit 7:5 im zweiten Satz in trockenen Tücher bringen kann.

Kälte und unglücklicher Spieltermin kosten Zuschauer

Die Patronanz für das Spiel hatte Bürgermeister Matthias Stadler übernommen, in dessen Vertretung Gemeinderat Ali Firat anwesend war. Die Zuschauerkulisse war bei echtem Schmuddelwetter und Temperaturen um die 12 Grad den Umständen entsprechend gar nicht schlecht. Obmann Sedletzky hatte schon im Vorfeld harsch kritisiert, dass heuer alle Heimspiele auf Samstage fallen, an denen neben den Landesligen auch im Kreis die Damen, Senioren und Jugend spielen. „Damit spielt unser potenzielles Publikum durch die Bank immer auch selbst“, ärgert er sich. Dafür bedankte er sich umso herzlicher bei allen die als Fans gekommen sind oder gar als freiwillige Helfer mitwirkten, allen voran wieder Harlands Jugend mit Patrick, Alex und Sebi an der Spitze.

Doppelrunde: Spiel in Hartberg am Feiertag und daheim gegen Radstadt am Samstag

Weiter geht es bereits am Christi-Himmelfahrts-Donnerstag auswärts in Hartberg, das eine empfindliche 2:7-Niederlage daheim gegen Mauthausen hinnehmen musste. Und schon am Samstag (11 Uhr) kommt Radstadt, das in der ersten Runde spielfrei war und mit Maximilian Neuchrist eine neue inländische Nummer Eins hat, dazu mit Lukas Neumayer und Legionär Lukas Rosol praktisch gleichwertige Spieler auf Zwei und Drei. Harlands Aufstellung ist für diese Woche bei den Legionären noch ungewiss. Louis Wessels ist bereits am Sonntag nach Bordeaux geflogen, wo er zunächst die Qualifikation spielt und auf einen Platz im Hauptfeld hofft. Kovalik wäre diese Woche spielfrei und braucht sichtlich Matchpraxis, grundsätzlich hätte ihn Obmann Sedletzky aber diese Woche nicht vorgesehen. Es ist aber auch fraglich ob Daniel Masur Zeit findet. Mit Tim Rühl scharrt ein weiterer Neuzugang aus Deutschland in den Startlöchern, um für Harland zu spielen. Weitere Alternativen sind der Deutsche Timo Stodder, der Pole Maciej Rajski und auch der Tscheche Vaclav Safranek. Alle drei haben Harland schon wichtige Siege geschenkt.