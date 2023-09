Tennis TSG St. Pölten steigt in 2. Bundesliga auf

Stefan Hirn (l.) und Alexander Bilcik (r.) mit Christian Kloimüllner, Markus Klaus, Geradl Schwarzenpoller (hinten, v. l.), Julian Rainer, David Tomic, Ersatzspieler Nico Ganser und Matej Maruscak. Foto: Claus Stumpfer

Werbung

E in Wolkenbruch noch während des Einschlagens zu den Doppeln, der Wechsel in die Halle nach Stattersdorf und dann noch sechs nervenaufreibende Einzelpartien gegen die Bad Sauerbrunner auf der Anlage des Parkclubs - doch nach genau acht Stunden stand fest: St. Pölten hat einen zweiten Klub in der Bundesliga! Neben dem TC Harland in der 1. Bundesliga spielt kommende Saison der TSG St. Pölten in der 2. Bundesliga.

Der Regen über dem Parkclub in St. Pölten setzte genau um 11.10 Uhr ein. Für die Doppelpartien war man mit dem Einschlagen praktisch fertig, als sich die Schleusen am Himmel öffneten. Rasch stand fest, dass auf das Abtrocknen des Platzes für die Doppel nicht gewartet werden konnte. „Da wären wir vor Einbruch der Dunkelheit mit den Einzelpartien nicht fertig geworden“, machte sich Stefan Hirn daher mit seinem Team und den Gegnern aus Bad Sauerbrunn, die heuer den Titel in der Burgendlandliga geholt haben, daher in die Halle von Alexander Bilcik nach Stattersdorf auf. Wolkenbruch: Doppelpartien in der Halle „Das war sicher ein Vorteil für uns, weil wir die Halle gut kennen, und die Spieler haben das optimal ausgenützt“, freut sich Hirn. Kurz nach 14 Uhr war man mit einer 2:1-Führung zurück im Parkclub. Legionär Matej Maruscak (Nr. 2) und Routinier Christian Kloimüllner (Nr. 3) hatten sich gegen Stehlik (Nr. 3)/Jozwicki (Nr. 4) klar mit 6:1, 7:5 durchgesetzt und auch David Tomic (Nr. 1) und Julian Rainer (Nr. 5) feierten gegen Graski (Nr. 2)/Nowak (Nr. 5) einen denkbar knappen 6:7, 6:4 und 12:10-Sieg im Championstiebreak. Gerald Schwarzenpoller (Nr. 4) und Markus Klaus (Nr. 6) kämpften entgegen allen Erwartungen tapfer und mussten sich im ersten Satz erst im Tiebreak mit 2:7 geschlagen geben. Im zweiten Satz ging dann aber nichts mehr - 0:6. Gäste gleichen auf 3:3 aus Bei den Einzeln setzte sich für Schwarzenpoller die Abwärtsspirale, die im zweiten Satz im Doppel begonnen hatte, fort. Er machte gegen den entfesselten Jozwicki keinen Punkt und auch Tomic, als Nummer eins der Spielgemeinschaft, stand gegen den auf der Tour in Challengerturnieren gestählten David Perez Sanz auf verlorenem Posten - 3:6, 5:7. Somit hatten die Burgenländer auf 3:3 ausgeglichen, da der 35-jährige Kloimüllner seinerseits keine Altersmüdigkeit gezeigt, sondern Stehlik klar mit 6:4, 6:1 in die Schranken gewiesen hat. Rainer macht mit Sieg im Tiebreak alles klar „Somit war vor den letzten drei Partien alles offen, denn einer unserer beiden Youngster musste gewinnen“, erzählt Hirn, der seinerseits mit einem Sieg von Legionär Maruscak über Graski ausging und diesbezüglich nicht enttäuscht wurde (6:1, 6:1). Bei Julian Rainer und Markus Klaus war für die Fans aber Nägelkauen angesagt. Rainer gewann den ersten Satz gegen Hemetzberger 7:5, lag im zweiten aber 3:5 zurück. Bei Klaus war es umgekehrt, er hatte den Start verpatzt und Satz eins gegen Beutel 4:6 abgegeben, kämpfte sich aber mit einem 7:5 im zweiten Durchgang zurück ins Spiel. Bevor es in seiner Partie um alles ging, drehte Rainer am Zweierplatz noch den zweiten Satz gegen Hemetzberger und gewann diesen im Tiebreak. Klaus gab das Matchtiebreak gegen Beutel zwar mit 8:10 ab, doch die Niederlage hatte keine Bedeutung mehr, die TSG stand durch Rainers Erfolg bereits als 5:4-Sieger fest und durfte über den Aufstieg jubeln. Vollbild Mehr aus St. Pölten Tennis TSG St. Pölten steigt in 2. Bundesliga auf Handball St. Pöltnerinnen verloren enges Derby zum Ligaeinstand knapp Amstetten - SKN 2. Liga SKN St. Pölten gewinnt NÖ-Derby gegen SKU Amstetten Mehr Top-Stories Schulstart Über 200.000 Kinder und Jugendliche in NÖ starten in neues Schuljahr 23,5 Kilo-Fisch Eggenburg: Riesen-Karpfen aus Stadtteich geholt Mehr Jobsuchende e... AMS NÖ fordert mehr Personal und Geld FB 1 /31 Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Anzeige Tennis TSG St. Pölten steigt in 2. Bundesliga auf . Ein Wolkenbruch noch während des Einschlagens zu den Doppeln, der Wechsel in die Halle nach Stattersdorf und dann noch sechs nervenaufreibende Einzelpartien gegen die Bad Sauerbrunner auf der Anlage des Parkclubs - doch nach genau acht Stunden stand fest: St. Pölten hat einen zweiten Klub in der Bundesliga! Neben dem TC Harland in der 1. Bundesliga spielt kommende Saison der TSG St. Pölten in der 2. Bundesliga.