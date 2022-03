Artur Fomenko: Als Flüchtling im St. Pöltner Leistungszentrum

Der 17-jährige Artur Fomenko aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ist mit seiner Mutter, einer Tante und Cousinen bereits am zweiten Tag des Angriffs der russischen Armee geflohen. Sein Vater, wie auch eine Großmutter und viele Freunde sind zurückgeblieben.

„Außer meiner Tennistasche habe ich auf der Flucht nichts mitnehmen können, alles ging so schnell.“

„Außer meiner Tennistasche habe ich auf der Flucht nichts mitnehmen können, alles ging so schnell“, erzählt er in perfektem Englisch. Zuerst ging es mit seiner Mutter an die ungarische Grenze, wo die übrigen Familienmitglieder sich anschlossen. Das Ziel der Familie stand mit Böheimkirchen fest.

Warum es Artur ausgerechnet hierher verschlagen hat? „Ich bin übers Snowboarden mit Christian Svoboda, dem Sohn des Eigentümers des Hotels Smart Liv’in, befreundet. „Seine Familie hat uns eingeladen, hier die Kriegswirren zu überstehen“, ist er dankbar.

Und warum die Tennistasche nicht zu Hause bleiben durfte, wurde rasch klar. „Ich bin gleich am ersten Tag nach meiner Ankunft in die Perschlinger Halle Tennisspielen gegangen, und da waren Spieler, die sofort gemeint haben, dass ich mich unbedingt im Leistungszentrum in St. Pölten melden soll“, erzählt Fomenko.

Coach Sedletzky: „Ein Glücksfall für beide Seiten“

Markus Sedletzky hat sich als Trainer dort den Burschen nur kurz angeschaut und wusste sofort, dass er in seiner Trainingsgruppe mittrainieren muss.

„Ein Glücksfall für beide Seiten“, findet der Coach. „Artur passt perfekt in unser Team, ist der ideale Trainingspartner für Max Faber und den Rest unserer sechs Spieler im SLZ.“ Und beim NÖTV konnte er den Youngster auch noch für die Harlander Zweiermannschaft (Landesliga C) anmelden.

Die Trainingstasche hätte Fomenko aber nicht mitbringen müssen. Eine neue Wilsonausrüstung über NÖTV-Jugendwart Christian Kohl wurde bereits organisiert. „Früher habe ich mit Head gespielt, aber seit zwei Jahren bin ich auf Wilson fixiert. Dieser Schläger passt zu meinem Spiel am besten“, ist der Vorhandspezialist überzeugt.

In der Ukraine zählte Fomenko in der U 15 zu den Top-5-Spielern des Landes. Im Vorjahr hat er allerdings keine ITF-Turniere bestritten. „Ich wollte heuer aber eigentlich wieder loslegen“, sagt er.

Artur Fomenko schlägt derzeit im SLZ St. Pölten die Bälle übers Netz. Foto: Foto Claus Stumpfer

Trainiert hat er auch schon mit Sergje Stachowski, dem besten ukrainischen Tennisspieler, der die Nummer 31 der Welt war und 2013 seine sportliche Sternstunde erlebte, als er in Wimbledon Roger Federer bezwang.

Stachowski, der selbst teils russischer Abstammung ist und zuletzt in Ungarn gelebt hatte, kehrte übrigens letzte Woche in die Ukraine zurück, um die Invasoren zu bekämpfen. Für den erst 17-jährigen Fomenko noch keine Option.

Er würde, statt in den Krieg zu ziehen, lieber wieder Sport in der Ukraine treiben. Eigentlich sollte er jetzt in den Karpaten mit Freunden Snowboarden. Der Urlaub war gebucht, dann kam der Krieg. Alle Lifte stehen nun in Bukowel, dem größten Skigebiet Europas, still. „Einige Freunde sind trotzdem hingefahren, und ziehen Schwünge in den Tiefschnee“, zeigt er Fotos, die sie ihm geschickt haben.

Die Schule hat Artur noch nicht abgeschlossen, aber solange das Internet funktioniert ist das kein Problem. Seit er 12 Jahre alt ist, lernt er via Fernunterricht. „Noch läuft diesbezüglich alles ganz normal“, sagt er.