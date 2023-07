Burmetler jüngster ITSF-World-Series-Sieger der Geschichte

Stefan Burmetler hat beim Heimturnier in der St. Pöltner Prandtauerhalle Geschichte geschrieben! Mit 14 Jahren wurde der Kirchberger vor zwei Jahren erstmals Staatsmeister, nun ist er als 16-Jähriger bereits ein World-Series-Sieger. Jünger gewann noch keiner ein Turnier in diesem Bewerb, der in anderen Sportarten dem Weltcup gleichzustellen wäre.

Der Erfolg Burmetlers kam aber nicht ganz unerwartet, denn das er in Topform ist, zeigte er bereits zuletzt beim Bewerb in Bratislava. Dort kehrte er mit einem dritten Platz wieder unter die Top-10 der Welt zurück, ging in St. Pölten als Achter an den Start. Damit ist er freilich im eigenen Klub gar nicht die Nummer eins. Dauer-Top-10-Gast Kevin Hundstorfer befindet sich immer noch am zweiten Weltranglistenplatz. Doch in St. Pölten stahl Burmetler allen die Show und leitete wohl die Wachablöse endgültig ein.

Schon vor einem Monat bei den Sport Austria Finals in Graz hatten Stefan Burmetler und Melissa Moser mit ihrem Sieg über die Serienmeister Kevin Hundstorfer/Sophie Csar ihre Topform angekündigt. Dass dieser Erfolg keine Eintagsflige war, bestätigten sie am Sonntag mit ihrem Mixed-Sieg bei der Garlando World Series in der Prandtauerhalle. Foto: TFV Pielachtal

Nicht genug damit, dass er im Einzel fast ungefährdet ins Finale einzog und auch dieses glatt gewann, legte Stefan Burmetler tags darauf mit Partnerin Melissa Mosser noch eins drauf. Die beiden gewannen auch den Mixedbewerb, wie schon zuletzt bei den Sport Austria Finals in Graz. Im Herrendoppel trug sich Stefan zwar nicht in die Siegerliste ein, doch auf den Namen Burmetler muss man trotzdem am obersten Treppchen nicht verzichten. Stefans älterer Bruder Daniel wiederholte mit Partner Benjamin Willfort seinen Sieg aus dem Vorjahr.