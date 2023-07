Kickende Weltklasse zu Gast in St. Pölten

Bei diesem Kick ist Österreich absolute Weltklasse - und zugleich Ausrichter des Top-Turniers im sportlichen Jahreskreis. Was Wimbledon für die Tenniscracks ist, bedeutet die „Garlando World Series“ für die Tischfußballszene. Noch bis Sonntag können Besucher die Weltbesten ihrer Zunft in der Prandtauerhalle bewundern.

Volles Programm bis Sonntag

Rund 400 Aktive aus 20 Nationen rittern um die Siege in den verschiedenen Kategorien. Am Freitagvormittag geht's mit den Single-Partien ab 9.30 Uhr los. Der Samstag (Beginn: 9.30 Uhr) steht ganz im Zeichen der Doppel, auch die Nationalteams werden im Einsatz sein. Und am Sonntag biegt das internationale Sportevent auf die Zielgerade - mit den Juniorenbewerben und dem Mixeddoppel. Turnierbeginn ist wieder 9 Uhr. Bis zu 1.000 Euro Preisgeld warten auf die Sieger.

Ein Messi beim Wuzzeln

Der „Messi“ unter den Tischfußballern heißt Kevin Hundsdorfer. Der Oberösterreicher entschied vergangenes Jahr zum sechsten Mal das wichtigste Tischfußball-Event der Welt für sich. Lokalmatador Daniel Burmetler (Sportunion Tischfußballclub Pielachtal) gewann 2022 an der Seite von Benjamin Willfort erstmals den Doppelbewerb bei den World Series in St. Pölten. Im Frauendoppel sind die Wienerinnen Verena und Sabrina Rohrer das Maß aller Dinge. Im Mixedbewerb siegte bei der vergangenen Auflage der Herzogenburger Lokalmatador Lukas Mayerhofer mit Sabrina Rohrer.

Stefan Burmetler, ein weiterer Pielachtaler Tischfußballcrack, ist der Topmann im Nachwuchs, dominierte die Juniorenbewerbe - und wird auch heuer ein gewichtiges Wörtchen um den Sieg mitreden. Schauen Sie sich das an...