Grüner Tisch: Pottenbrunn wird Dritter oder Vierter

In der 2. Bundesliga ging das obere Play-off am Wochenende in die Zielgerade. Je zwei Spiele standen für alle Teams noch am Programm und die SKVg Pottenbrunn musste ebenso wie Lokalrivale SG St. Veit/Hainfeld in den Westen, wo die Zweierteams aus Innsbruck und Salzburg warteten. Mit zwei Siegen hätten die St. Pöltner Vorstädter theoretisch sogar noch den zweiten Platz erobern können, den vor dem Wochenende die Erzrivalen inne hatten. Die SG Don Bosco/Übelbach hätte als Meister und Aufsteiger wiederum nur von der SG St. Veit/Hainfeld noch abgefangen werden können. Dazu hätten die Steirer ihre letzten beiden Spiele verlieren und die SGVH zweimal als Sieger von der Platte gehen müssen. Die SG Don Bosco/Übelbach aus dem Grazer Becken blieb aber wenig überraschend souverän und feierte am Ende ohne Punkteverlust den Meistertitel.

Nach Sieg über Innsbruck 2 lebte Chance auf Platz zwei noch

Am Samstag hat die SKVg in Innsbruck einen souveränen 6:1-Auswärtssieg eingefahren. Lukas Wenda, Christoph Weninger und Dominik Tarmann konnten jeweils zwei Siege zum Erfolg beisteuern, lediglich Tarmann musste sich knapp im fünften Satz dem stark aufspielenden Matthias Budin geschlagen geben. Da die SG St. Veit/Hainfeld ihrerseits gegen Salzburg 2 mit 3:6 den Kürzeren zog, blieb die Chance auf Platz zwei gewahrt.

Protest: Salzburg setzt möglicherweise unerlaubten Spieler ein

Am Sonntag ging es für die SKVg in Salzburg weiter. Hier setzte es aber wie schon für die Gölsentaler am Tag zuvor in der letzten Saisonrunde eine knappe 3:6-Niederlage. Für Pottenbrunn konnten Weninger, Wenda und Tarmann jeweils einen Sieg einfahren. Ob dieses Ergebnis so bestehen bleibt, ist aber abzuwarten, da die Mozartstädter am letzten Wochenende den 1. Bundesligaspieler Michael Trink im Zweierteam einsetzten. „Dessen Spielberechtigung in der 2. Bundesliga ist doch fraglich“, erklärt Wenda. Der MUBA-Ausschuss wird noch im Laufe der Woche eine Entscheidung treffen. Je nachdem wie diese ausfällt, wird Pottenbrunn die Saison auf dem 3. oder 4. Tabellenrang beenden, auf alle Fälle aber hinter der SG St. Veit/Hainfeld, denn die konnte in Tirol am Sonntag sogar mit 6:0 siegen und den zweiten Tabellenrang absichern. Überholt werden könnten allerdings noch die derzeit drittplatzierten Leobner, sollte Pottenbrunn die zwei Punkte vom Salzburg-Spiel gut geschrieben bekommen.

Fixl verlässt Klub, war aber schon in den Play-offs kein Faktor mehr

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserer Saison“, erklärt Wenda. Nach einer starken Hinrunde und einer souveränen Qualifikation für das Obere Play-off, konnte man sich in diesem immer in der vorderen Tabellenhälfte halten. „Und das, obwohl wir größtenteils auf unsere Nummer Eins, Balazs Fixl, verzichtet haben“, betont Wenda und erklärt auch, warum man den Ungarn ein wenig aufs Abstellgleis gestellt hat. „Da schon seit dem Winter feststand, dass Balazs uns nach zehn tollen Jahren mit nächster Saison in Richtung Stadlau verlassen wird, wollten wir vor allem mir und Christoph (Weninger, Anm.) mehr Einsätze geben, weil wir eben nächste Saison sowieso auf uns allein gestellt sein werden.“

Klassenerhalt mit vorhandenem Trio ist das Ziel für nächste Saison

Die Trennung von Fixl passiert aber völlig freundschaftlich, auch wenn man nächste Saison Gegner sein wird, da auch Stadlau in der 2. Bundesliga spielt. Unterstrichen wird das gute Verhältnis dadurch, dass der Ungar dem Verein weiter als Nachwuchstrainer erhalten bleibt. Zudem trainiert Fixl auch eine ungarische Mannschaft. Die SKVg wird nächste Saison in der gleichen Aufstellung wie zuletzt antreten, also mit Wenda, Weninger und Tarmann. „Ziel ist es dann, den Klassenerhalt zu sichern, was in dieser starken, ausgeglichenen Liga eine große Herausforderung darstellt“, weiß Wenda.