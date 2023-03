Schock-Niederlage für Pottenbrunn

Werbung

Am Samstag fuhren die Pottenbrunner doch recht optimistisch nach Leoben, schließlich ist ihre Nummer Eins, Balazs Fixl, nun wieder an Bord, und zuletzt schlug man sich auch ohne den Ungarn recht wacker. Gute Voraussetzung also!

Nach Auftaktsieg Fixls reißt in Leoben völlig der Faden

Und Fixl startet auch gleich mit einem Sieg über Phillip Enz. Danach reißt aber völlig der Faden und die Leobner können die nächsten sechs Spiele und somit das Match 6:1 für sich entscheiden. Überragender Mann aufseiten der Gäste war Martin Köberl, der alle drei Einzel für sich entscheiden konnte. „Diese heftige Niederlage war doch ein Schock für uns“, klagte Lukas Wenda. Die ernüchternde Matchbilanz: Fixl 1:1, Wenda 0:2, Tarmann 0:3.

Gegen Gumpoldskirchen wieder in Normalform

Am Sonntag wollten die Pottenbrunner in Gumpoldskirchen Wiedergutmachung betreiben. Fixl und Wenda starteten auch gleich mit Siegen und stellten so auf 2:0. Dominik Tarmann kassierte im Duell der Nachwuchsspieler gegen Lukas Krämer die einzige Niederlage des Tages. Diesmal siegte die SKVg 6:1 (Fixl 2:0, Wenda 2:0, Tarmann 2:1).

Dritter Tabellenplatz ist nun wohl das maximal Mögliche

Durch den Sieg am Sonntag fand das Wochenende noch einen versöhnlichen Abschluss und Pottenbrunn steht somit vor den abschließenden zwei Runden am vierten Tabellenrang. Die letzten beiden Runden finden Mitte April auswärts in Innsbruck und Salzburg statt. „Ziel ist es mindestens den aktuellen Tabellenrang abzusichern und durch starke Leistungen noch einmal einen Angriff in Richtung dritter Platz zu starten“, sagt Wenda. Falls man beide Matches gewinnt, wäre das möglich, da auch die SG St. Veit/Hainfeld gegen Salzburg spielt und eines der beiden Teams zwangsläufig Punkte liegen lassen muss.