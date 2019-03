In Mank fand nach den Meisterschaften der aufgelegt Schützen auch die Landesentscheidung der frei Schützen statt. Dabei waren aus Frankenfels fünf Asse am Start.

Marlene Pfeffer gelang in der Jungschützinnen-Klasse (40 Schuss stehend frei) mit sensationellen 398,4 Ringen der Landesmeistertitel.

Wachter und Bernold in der Allgemeinen Klasse

Bei den männlichen Jungschützen waren Tobias Wachter und Lukas Bernold schon in der allgemeinen Klasse am Start. Beide konnten mit guten Leistungen Plätze in den Top 10 erreichen. Die tollen Ergebnisse des Frankenfelser Nachwuchs wurden mit dem Landesmeistertitel der Jungschützen-Mannschaft belohnt.

Andrea Bernold startete erstmals bei einer Landesmeisterschaft (60 Schuss stehend frei). Mit 516,1 Ringen verpasste sie als neunte das Finale der besten Acht um einen Platz.

Bei den Männern konnte Christoph Wutzl sein persönliches Ziel, einen Platz im Finale - als Siebenter erreichen. Im Endkampf lief es aber für ihn nicht nach Wunsch, letztendlich blieb es bei Rang sieben, ohne Chance auf eine Medaille.

Im Zuge der Siegerehrung wurde auch der Landesschützenkönig geehrt. Marlene Pfeffer hat bei der Bezirksmeisterschaft landesweit den zweitbesten Zehner geschossen und kürte sich somit zum ersten Marschall.