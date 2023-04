Böheimkirchner Faustballer: Abschluss einer erfolgreichen Saison

Werbung

Böheimkirchens Faustballer ernteten mit einer erfolgreichen Hallensaison die Früchte einer gelungenen Nachwuchsarbeit. So wurde die U 10 Vizemeister, die U 12 wurde NÖ-Meister und erreichte bei den österreichischen Meisterschaften im März in Laa/Thaya die Bronzemedaille. Die U 16 belegte bei der NÖ-Meisterschaft den vierten Platz und bei den österreichischen Meisterschaften in Perchtoldsdorf gab es Rang sechs. Zwei Spieler schafften überdies den Sprung in den erweiterten Kader des U18-Nationalteams. Lorenz Covi wechselt nun ins Sportleistungszentrum am BORG Linz für Faustball. David Kellner gewann mit der U-16-NÖ-Auswahl den Österreich-Pokal in Schwanenstadt. Bei den Herren sicherte sich Böheimkirchen mit der ersten Mannschaft den Meistertitel in der 2. Landesliga NÖ, die zweite Mannschaft wurde Vierter.