Anna Pfoser mit WM-Debüt im Vorderfeld

Werbung

Im Oktober gab es für Anna Pfoser vom RC ARBÖ St. Pölten die zwei erklärten Höhepunkte ihrer diesjährigen Triathlonsaison. Mitte Oktober startete die St. Pöltnerin beim 70.3. Ironman in Porec (Kroatien). Dort konnte sie die 1,9-km-Schwimmen, 90-km-Radfahren und 21,1-km-Laufen bei spätsommerlichen Temperaturen in 4:56:48 Stunden absolvieren und hakbwegs „genießen“.

Die starke Zeit sicherte ihr im internationalen Starterfeld den zweiten Platz. In ihrer Paradedisziplin am Rad konnte Pfoser sogar die Damen-Bestzeit erzielen (2:25 Stunden). Diese Sub-5-Zielzeit war auch die letzte intensive Vorbereitung auf die 70.3-Ironman-WM für die sich Pfoser erstmals qualifizieren konnte.

Bei der Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz, die dieses Jahr in den USA stattfand, gab es Ende Oktober ein eigenes Damenrennen. Dieses fand in St. George auf einem Hochplateau in Utah statt. Ein Wintereinbruch forderte die Starterinnen. Bei frischen drei Grad feierte sie in der Agegroup ihr WM-Debüt.

Die anspruchsvolle Strecke, gespickt mit über tausend Höhenmetern am Rad und über 250 beim Laufen finishte Pfoser nach 5:22:43 stunden im ersten Viertel auf dem 55. Platz in ihrer Klasse. Im Gesamtklassement platzierte sie sich im ersten Fünftel von über 2000 Teilnehmerinnen.

Tobias Eigelsreiter aus Wilhelmsburg war ebenfalls am Start und finishte bei den Herren in 4:44:06 Stunden .