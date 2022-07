Challenge St. Pölten: 2023er-Ausgabe wird vorverlegt

Werbung

Der Triathlon-Veranstalter Bestzeit hat am Freitag bekannt gegeben, dass der mehrfach prämierte Mitteldistanz-Triathlon in St. Pölten im kommenden Jahr um zwei Wochen auf den 21. Mai 2023 vorverlegt wird. Damit reagiere man auf die vor Kurzem bekanntgegebene Vorverlegung des Ironman Klagenfurts.

„Die Challenge St. Pölten ist ein traditionelles Vorbereitungsrennen für den Bewerb in Klagenfurt“, erklärt Christoph Schwarz vom Veranstalterteam. „Wir möchten unseren Athletinnen und Athleten eine tolle Rennsaison ermöglichen, und haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu erreichen. Ein großes Danke geht dabei an die Challenge Family, die Stadt St. Pölten, das Sportland NÖ und alle unsere Partner sowie Helferinnen und Helfer für ihre Flexibilität, dies möglich zu machen!“

Das neue Datum der Challenge St. Pölten ermögliche eine optimale Vorbereitung für die Challenge Roth und den Ironman Klagenfurt. Den Startplatz für die Challenge St. Pölten kann man sich bereits auf https://challenge-stpoelten.com sichern.

Wer bis dahin das mittlerweile legendäre Schwimmen der Challenge St. Pölten in zwei Seen ausprobieren möchte, der kann das noch dieses Jahr bei unserem Blindenmarkt Ausee Triathlon am 15.August 2022 tun!

Im 34. Jahr bereits ein Traditionstriathlon gibt es dieses Jahr nach dem großen Erfolg der Zwei-Seen-Schwimmstrecke der Challenge St. Pölten auch hier erstmals die Chance, das Schwimmen in zwei Seen mit einem Landlauf zu großartiger Stimmung zu absolvieren.

Nicht stattfinden wird heuer der Traismaurer Triathlon.