Gesperrte Straßen wegen Triathlon Challenge

Nicht nur für die Sicherheit der Profis will bei der 20. Auflage des St. Pöltner Triathlons gesorgt sein, auch die Amateure wie Tobias Eigelsreiter, Barbara Kiener und Co. verdienen beim größten alljährliche Sportevent der Stadt volle Rücksicht am kommenden Sonntag.

Foto: Claus Stumpfer