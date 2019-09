Der Halbironman mit 1,9 km Schwimmen im Schwarzlsee, 90 km Radfahren auf einer ziemlich flachen Runde und 21 km Laufen mit Ziel beim Karmeliterplatz findet am 24. Mai 2020 erstmals statt, wie der Veranstalter der Ironman-Bewerbe in Österreich am Montag bekanntgab.

In St. Pölten geht 2020 ebenfalls am 24. Mai ein Triathlon der konkurrierenden Challenge-Serie über die Bühne.