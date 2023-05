Hollaus versilbert St. Pöltner Triathlonjubiläum

„Ladies first“ lauetete heuer das Motto bei der größten Triathlonveranstaltung Niederösterreichs, der Triathlon Challenge in St. Pölten. Die Profifrauen eröffneten das Rennen erstmals zur traditonellen Startzeit um 7 Uhr mit dem Schwimmbewerb im Viehofner und im Ratzersdorfer See. Die Profiherren nahmen die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke erst 20 Minuten später in Angriff, dann folgten alle Amateurinnen und Amateure (in Wellen) . Die Bedingungen waren am Sonntag perfekt, wobei der Temperaturunterschied zwischen Start und Ziel aber gewaltige 16 Grad Celcius (10 und 26 Grad) betrug. Die Wassertemperatur in den Seen, bei denen es dazwischen wieder eine kurze Laufeinlage gab, war mit 15 Grad (ganz an der Oberfläche) optimistisch veranschlagt.

Zepuntke dominierte bis zum Laufen

Während Österreichs Elite von Beginn an nicht vorne dabei war, setzte sich Ruben Zepuntke an die Spitze. Auf der 90 Kilometer langen Radstrecke setzte sich der Sohn der Düsseldorfer Bürgermeisterin dann als ehemaliger Radprofi klar von der Konkurrenz ab, überholte beim Anstieg in Gansbach auch die 20 Minuten vor ihm gestartete führende Frau, die an diesem Tag überragende Niederländerin Lotte Wilms, und fuhr einen komfortablen Vorsprung heraus.

Hug ließ beim Laufen alle stehen

Beim abschließenden Halbmarathon durch die Innenstadt und entlang des Traisenufers konnte Zepuntke das Tempo aber nicht mehr halten und wurde von seinem Landsmann Tom Hug überholt. Der 25-Jährige aus Bayreuth sicherte sich nach 3:53 Stunden seinen ersten Sieg in St. Pölten. „Ein Wahnsinn! Das ist erst mein zweites Profirennen, und ich kann nicht glauben, dass ich alle Favoriten besiegt habe“, jubelte Hug.

Vorjahressieger war gesundheitlich angeschlagen

Denn vor allem der 23-jährige Vorjahressieger Nicolas Mann, der selbst vor dem Rennen die Titelverteidigung als großes Ziel augabe, erwischte von Beginn an einen rabenschwarzen Tag. Nach einem optimalen Saisoneinstieg (Sieg beim 70.3 Marbella) hatte er mit kleineren gesundheitlichen Problemen zu kämpfe, hoffte aber, diese bis zum Rennen in den Griff zu bekommen. Dem war aber dann eindeutig nicht so.

Schweizer Engelhardt wurde als Zweiter disqualifiziert

Und weil der Schweizer Adriano Engelhardt wegen einer nicht abgesessenen Zeitstrafe nachträglich disqualifiziert wurde, freute sich der Salzburger Lukas Hollaus über Platz zwei. Der ehemalige Profi - Olympiastarter (2020), vierfacher und amtierender Triathlon-Staatsmeister auf der Olympischen Distanz (2011, 2019, 2020, 2022), Mitteldistanz (2022) und Sprintdistanz (2016, 2022) sowie amtierender Staatsmeister Duathlon (2022) - ist mittlerweile dreifacher Familienvater und nur noch als Amateur aktiv. „Für solche Momente trainiert man. Ich habe hart gekämpft, und es hier vor heimischen Publikum zu schaffen, ist toll.“

Weiss wieder schnellster Niederösterreicher

Schnellster Niederösterreicher war einmal mehr der bereits 42-jährige Michael Weiss. Der Gumpolskirchner Familienvater kam wenige Sekunden hinter der Frauensiegerin ins Ziel.

Spät Nennung, klarer Sieg für Niederländerin Wilms

Bei den Frauen wurde Lotte Wilms ihrer Favoritinnenrolle gerecht. Die Niederländerin entschloss sich erst kurzfristig am Wochenende für einen Start in St. Pölten, nachdem ihre ursprünglichen Pläne durchkreuzt wurden. Da das Shwimmen auf Mallorca abgesagt werden musste, ich aber vor den großen Langdistanzrennen undbedingt noch Schwimmstrecken benötige, habe ich kurzfristig umfisponiert“, erklärte sie und bedankte sich bei Cheforganisator Christoph Schwarz und dessen Bestzeitargentur, die einen Start noch möglich machte. In St. Pölten freute man sich wiederum, mit Wilms einen absoluten Topstar der Szene noch bekommen zu haben. Sie feierte nach 4:25 Stunden einen Start-Ziel-Sieg. Die 39-jährige Ex-Schwimmerin gewann überlegen vor den beiden Deutschen Daniela Kleiser und Carolin Lehrieder.

Obmann verpasst als Vierte Stockerl knapp

Österreichs Beste war Gabriele Obmann auf Rang vier. Die Kärntnerin konnte beim Laufen nicht mehr mithalten und verpasste knapp den Podestplatz. „Nach vorne war die Luft sehr dünn, aber das Niveau in unserem Sport ist extrem hoch. Das Schönste ist die Stimmung im Ziel. Ich danke allen, die mich angefeuert haben.“ Insgesamt waren mehr als 1.500 Sportlerinnen und Sportler aus 30 Nationen am Start.

An der Strecke gab es heuer keine Neuerungen. Der Schwimmbewerb fand wie immer in den beiden St. Pöltner Seen im Norden statt (1,9 Kilometer), beim Radfahren ging es durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau (90 Kilometer), wobei der schnelle Abschnitt auf der S33 und der Gansbacher Berg als Rampe am Rückweg die Highlights darstellen, sowie die Laufstrecke von der NV-Arena (Wechselzone) zweimal bis in die St. Pöltner Innenstadt und retour (21,1 Kilometer).