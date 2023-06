Pfoser für Hawaii qualifiziert

Beim Ironman Austria in Klagenfurt schaffte die St. Pöltnerin Anna Pfoser vom RC Arbö St. Pölten Großes. Bei ihrem Debut über die Ironman Distanz lieferte sie ein starkes Rennen. Mit einer Zielzeit von 10:41 Stunden konnte sie nicht nur deutlich unter der 11-Stunden-Marke bleiben, sondern sie sicherte sich im internationalem Feld den fünften Rang bei den Age-Groupern und darüber hinaus den österreichischen Meistertitel auf der Langdistanz AG 35-39. Als Draufgabe gab es dann noch das ersehnte Ticket für die Ironman-WM 2023 in Kona, Hawaii. „Aloha!“, jubelte sie bei der Bekanntgabe.

Nach den 3,8-km-Schwimmen, war Pfoser in 1:10 Stunden aus dem Wasser und wechselte auf ihre Paradedisziplin Rad. Die 180 Kilometer durch das wunderschöne Kärnten mit rund 1600 Höhenmetern konnte sie in 5:23 Stunden mit über 33 km/h Schnitt absolvieren und platzierte sich damit weit vorne. Beim abschließenden Marathon verlangten die hochsommerlichen Temperaturen den Aktiven alles ab. „Aber Kondition, Ernährung und Mindset passten und mit einem Zielsprint, angefeuert von unzähligen Fans, hat es für mich sehr gut gepasst“, freut sich Pfoser über ein fulminantes Debut auf der Langstrecke im Triathlon.

Trainings- und ernährungstechnisch wird sie vom interdisziplinären Team der Praxis am Rathausplatz in St. Pölten betreut. Nun wird regeneriert und dann der Fokus auf die berühmte Weltmeisterschaft - den Traum aller Triathleten - auf dem Inselparadies Hawaii gelegt, welche am 14. Oktober stattfindet.