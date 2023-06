Pfoser gewinnt EM-Titel in Madrid

Das Rennen in der Hauptstadt Spaniens gestaltete sich etwas chaotisch, da aufgrund der schlechten Wasserqualität das Rennen kurzfristig in ein Duathlonformat gebracht werden musste. Somit hieß es knapp 6-km-Laufen, 38-km-Radfahren und weitere 12-km-Laufen auf einem Rundkurs im Parque Casa de Campo. Nach dem ersten Lauf auf Rang sechs liegend, arbeitete Pfoser sich mit ihrer Radstärke auf den zweiten Rang vor und konnte im abschließenden Lauf den Titel holen. Madrid war ihr zweiter Sieg innerhalb weniger Wochen, nachdem sie bereits bei ihrem Heimrennen, der Challenge St. Pölten ganz oben am Treppchen gestanden war und sich neben dem Sieg in ihrer Altersklasse 35-39 auch den Landesmeistertitel über die Mitteldistanz sichern konnte.