Pfoser holt bei Ironman-WM der Frauen auf Hawaii Gesamtrang 70

Anna Pfoser hat sich bei der Triathlon-WM in Kona in der Welt des Ausdauersports einen Namen gemacht, indem sie beim Ur-Ironman auf Hawaii erfolgreich teilgenommen hat. In einem Wettbewerb, der für seine extreme Herausforderung und seine epische Kulisse bekannt ist, zeigte Pfoser eine beeindruckende Leistung. Die St. Pöltnerin finishte in 11:04:33 Stunden und sicherte sich damit den 70. Gesamtrang.

Der Ironman in Hawaii gilt als eine der anspruchsvollsten Veranstaltung im Ausdauersport. Dieses Jahr wurde erstmals ein reines Frauenrennen ausgetragen - die Männer starteten im September im französischen Nizza über die 3,8 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km laufen (die NÖN berichtete) – und das alles bei den kräftezehrenden klimatischen Bedingungen von Hawaii. Im kommenden Jahr wird dann die Frauen-WM in Nizza stattfinden und für die Herren geht es nach Hawaii.

„Ich bin überglücklich über meine Teilnahme bei dieser WM in Kona“, meinte Pfoser bei ihrer Rückkehr. „Dieser Wettkampf war eine enorme Herausforderung, besonders der abschließende Marathon in der prallen Sonne durch die hawaiianische Lavawüste. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ein großartiges Erlebnis dabei sein zu können“, bedankte sie sich auch bei allen, die sie auf ihrem Weg nach Hawaii unterstützt haben. „Ich hoffe, dass meine Leistung andere Frauen dazu inspirieren, ihre Grenzen zu überwinden und ihre sportlichen Träume zu verfolgen.“

Nach dem AG Europameisterschaftstitel in Madrid und dem Titel der österreichischen Meisterin beim Ironman in Klagenfurt war die WM-Teilnahme nun der Höhepunkt der heurigen Saison für Pfoser, die nun auch auf der Triathlonparadestrecke gezeigt hat, dass Fleiß, ein eiserner Wille sowie konsequentes Training zum Ziel führen.