St. Pölten ist bereit für seinen Triathlon

Der Kick-off zum 20. Jubiläums des Triathlons in St. Pölten ist die Pressekonferenz der Profis am Freitag um 10 Uhr. Gemeinsam mit den Veranstaltern sprechen unter anderem Vorjahresdritter Lukas Hollaus, Lokalmatador Michael Weiss oder die australische Athletin Renee Kiley über das Rennen am Sonntag. Zu diesem Zeitpunkt öffnet traditionell auch die EXPO beim Start- und Zielgelände vor der NV-Arena bei der 16 Aussteller die neuesten Waren des Sportmarkts präsentieren.

Am Freitag starten die Kids-CHALLENGE sowie Firmen- und Fun-Triathlon

Am Nachmittag geht es schließlich in den ersten Wettkämpfen rund. Um 14 Uhr springen die Youngsters in die Fluten des Ratzersdorfer Sees, gefolgt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Firmen- und Funtriathlons um 16.45 Uhr. Einen gemütlichen Abschluss findet dieser erste Tag bei der Pasta-Party und der Eröffnungsfeier. Beim großen Get-together sorgt Caterer Wolfgang Wutzl für die Verpflegung der Aktiven des ersten Tages.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Registrierung und des Bike-Check-Ins. Von 9 bis 15 Uhr haben die Aktiven Zeit, die Startunterlagen abzuholen und bis 17 Uhr ihre Räder für den Renntag abzugeben. Ebenso ist die EXPO geöffnet und der Infopoint steht mit Rat und Tat zur Seite. Auch auf der EXPO vertreten ist der offizielle Bike-Service Radsport Strobl, welcher sich um kleine und große Probleme an den Rädern kümmert.

Erstmals starten beim Profibewerb die Damen vor den Herren

„Ladies First“ heißt es schließlich am Sonntag. Pünktlich um 7 Uhr werden die Profiathletinnen in den Ratzersdorfer See springen und das Rennen eröffnen. Zwanzig Minuten später folgen die Profiherren und eröffnen somit die Jagd auf die schnellsten Damen. Auch das gesamte Feld der AG-Athletinnen und Athleten folgt danach in Wellen. Der erste Zieleinlauf wird ab etwas 11 Uhr erwartet. Das Rennen wird live auf ORF Sport+ und über einen Livestream (Facebook mit englischem Kommentar, TVthek mit deutschem Kommentar) gestreamt.

Alle Streckenpläne, Zeitpläne und weiteren Infos gibt es auf der Website www.challenge-stpoelten.com