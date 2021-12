St. Pöltner Ambiente begeistert auch Fachmagazin

Und schon wieder gab es eine Auszeichnung für den St. Pöltner Triathlon, der heuer erstmals unter der Schirmherrschaft der CHALLENGE-Family ausgetragen wurde. Nachdem man schon als bester Newcomer eben der deutschen Veranstalter-Gruppe ausgezeichnet wurde, gab es nun eine Auszeichnung, die für Bestzeit-Agentur-Chef Christoph Schwarz noch schwerer wiegt.

„Das sollte die größten Skeptiker beruhigen, die bezweifelt haben, dass unser Event weiter so perfekt organisiert werden kann, wie einst mit der IRONMAN-Group“, freut er sich, dass man bei der „Sailfish Night of the Year“ vom größten Triathlonmagazin Deutschlands unter allen Mittelstreckenrennen der Welt zum drittbesten gekürt wurde. „Das ist völlig unabhängig und wir haben null Einfluss darauf“, ist er stolz.

„Es könnte ein bisschen mit unserem einzigartigen Schwimmen in zwei glasklaren Seen zu tun haben. Vielleicht auch ein wenig mit unserem verkehrsgeschlossenen Fahrradparcours — schnell auf einer Autobahn starten und sich durch die unglaublich atemberaubende UNESCO-Welterbelandschaft Wachau winden. Vielleicht hat es auch etwas mit dem malerischen Lauf entlang der Traisen und dem schönen Zentrum der Barockstadt St. Pölten zu tun. Aber vor allem liegt es an all den Herzen und dem Engagement, das das gesamte Team hineingelegt hat, das beste Rennen für die Athleten zu machen“, bedankt er sich auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern, den Sponsoren und natürlich den unglaublichen Sportlern. „Ohne euch hätten wir es nicht geschafft!“

Auch in der Athletenwertung gab es viel Bezug zu St. Pölten. Die Auszeichnung „Triathletin des Jahres“ ging an Anne Haug, die auch in St. Pölten eine Klasse für sich war. Der St. Pöltner Herrensieger Frederic Funk durfte sich bei der Auszeichnung über den Vizetitel freuen und Jan Stratman, in St. Pölten Zweiter, wurde als „Newcomer of the year“ geehrt.

„Natürlich hat das Magazin Triathlon“ starke Deutschland-Affinität, aber es zeigt auch, dass in St. Pölten die besten Athleten von der Triathlongroßmacht nördlich von Österreich am Start sind“, gratuliert Schwarz auch den ausgezeichneten Athleten und ist zuversichtlich, dass auch noch viele der anderen, die verdiente Auszeichnungen erhalten haben, demnächst das St. Pöltner Fanpublikum am Streckenrand begeistern werden.