Erfolgreicher Saisonstart für den UBC! Liganeuling BBC Nord aus Eisenstadt wurde nach einem langen Fight in die Knie gezwungen, geglänzt hat St. Pölten beim ersten Auftritt aber nur selten.

„Ich bin happy, dass wir gewonnen haben“, erinnert sich Headcoach Andreas Worenz noch an die letztjährige 73:80-Auftaktschlappe zu Hause gegen Mattersburg zurück. „Es ist aber noch nicht alles so gelaufen, wie erwartet“, sah Worenz einige falsche Rotationen in der Verteidigung. „Sie haben unsere Fehler, die wir defensiv gemacht haben, eiskalt ausgenutzt.“

Speiser „eröffnet“ die neue Saison

So entwickelte sich überraschenderweise eine Partie auf Augenhöhe. Es war dem UBC-Kapitän Martin Speiser vorbehalten, die ersten sechs Saisonpunkte für seine Mannschaft zu erzielen: 6:5 nach 2:5. Einen 7:0-Lauf gegen Ende des ersten Abschnitts zum 17:9 beantworteten die Gäste ihrerseits mit acht Punkten en suite. So ging es mit einem 17:17 in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt übernahm St. Pölten das Zepter. Angeführt von einem überragenden Paul Koroschitz setzte sich der UBC ab. Der am Rebound extrem präsente Koroschitz erzielte nach neun Punkten im ersten, gar 13 Zähler im zweiten Viertel, war somit mit 22 Punkten der Akteur schlechthin der ersten Hälfte. „Ein Wahnsinn. Er hat so viel Intensität ins Spiel gebracht, das war phänomenal“, lobte sein Trainer. „Er ist nun richtig fit. Es war eine ganz starke Leistung, die er auch im Training zeigt.“

Nach einem Einbruch des UBC nach der Pause arbeiteten sich die Burgenländer zurück ins Spiel, das dritte Viertel ging deutlich an die Gäste: 21:12. Die negative Tendenz setzte sich auch in der ersten Hälfte des letzten Viertels fort. So ging der Liganeuling sogar in Minute 36 in Führung: 61:58. Martin Speiser und Florian Pöcksteiner erledigten in der Schlussphase aber ihre Aufgaben und ebneten doch noch den Weg zum Favoritensieg.

„Ich hätte mir natürlich einen höheren Sieg gewünscht, ohne bis zu den letzten Minuten zittern zu müssen“, so Worenz nach dem ersten Spiel.

Ganz bitter: Roman Jagsch erlitt am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss und fällt wohl die komplette Saison aus. Im Spiel am Samstag erwischte es dann auch Hannes Obermann mit einem Mittelfußbruch, ihm steht eine Operation ins Haus.

„Ein Jammer, das bereitet mir Kopfzerbrechen“, muss sich Worenz nun nach Alternativen auf der Point Guard-Position umsehen. „Wir schauen, dass wir es intern kompensieren“, hat Worenz dafür Veljko Gasic und Lukas Böck im Auge.