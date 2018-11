Der UBC hat den Aufstieg ins Cup-Achtelfinale geschafft. Im ersten Duell mit den Wörthersee Piraten innerhalb von nur 24 Stunden starteten die Gäste schwungvoller in die Partie und führten in Minute fünf mit sieben Punkten (19:12). „Wir haben defensiv nicht so agiert, wie wir hätten sollen“, kommentierte UBC-Head Coach Andreas Worenz das 21:25 nach zehn Minuten. „25 Punkte sind viel zu viel.“ Die Gastgeber tasteten sich erst im zweiten Viertel allmählich heran, verkürzten sechsmal auf zwei Zähler, Wörthersee gab aber ebenso oft die passende Antwort. Gegen Ende des zweiten Viertels war es dann aber soweit: 43:40, die erste UBC-Führung überhaupt.

Ein ähnliches Bild bot sich den Fans auch nach der Pause. Wörthersee hatte leicht die Nase vorne, die Schlussphase des dritten Abschnitts gehörte aber wieder St. Pölten. Mit einer 63:60-Führung ging der UBC in das letzte Viertel, hatte diese nach einem 0:8 aber rasch wieder verspielt. In Minute 36 lagen die Kärntner noch mit fünf Punkten vorne (73:68), ein 8:0-Lauf der Hausherren leitete aber den endgültigen Umschwung ein. St. Pölten blieb an der Freiwurflinie eiskalt, alleine Nico Kaltenbrunner verwandelte im letzten Abschnitt sieben Mal.

Worenz: „Nico hat die Nerven behalten. Wir haben das Spiel noch gebogen, die Jungen haben einen guten Job gemacht.“ Die beiden Brüderpaare Böck und Kaltenbrunner steuerten insgesamt 58 der 82 UBC-Punkte bei.

LIGA: ST. PÖLTEN - WÖRTHERSEE 82:66. In der Meisterschaft langten am nächsten Tag 82 Punkte zu einem deutlicheren Sieg.

„Wir haben aus unseren Fehlern vom Vortag gelernt und sind aggressiv gestartet“, so Worenz. St. Pölten begann mit zehn Punkten in Folge und lag zum Seitenwechsel schon klar mit 19 Zählern voran (46:27). Näher als auf zwölf Punkte Differenz kamen die Kärntner nicht mehr. „Wir haben die Ausfälle gut kompensiert“, so Worenz, der nicht nur die Langzeitverletzten Jagsch und Obermann, sondern auch erneut den angeschlagenen Kapitän Speiser, der nur im Notfall zum Einsatz gekommen wäre, vorgeben musste.

Am Samstag geht es zu den „High-Scorern“ nach Dornbirn. „Ein wichtiges Spiel. Sie sind gut, aber nicht unschlagbar“, so Worenz, dessen Team am Matchtag (mit dem Zug) an- und auch wieder abreist.