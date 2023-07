Bike Transalp, Tag 2: Karl/Osl erneut mit Bestzeit

Benjamin Karl und Elisabeth Osl (BMC-RH77 Factory Racing) fanden auch auf der zweiten Etappe, die vom Reschensee ins italienische Livigno führte, schnell ihren Rhythmus und gaben von Beginn an das Tempo vor. Nach etwa 20 Minuten setzten die Zweitplatzierten vom Sonntag, Valério Ferreira und Celina Carpinteiro (POR), aber zur großen Überraschung der beiden Österreicher zum Überholen an. „Nach 20 Minuten haben uns die Zweitplatzierten von gestern überholt. Wir waren bis zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gut unterwegs, da waren wir schon ein wenig verwundert. Aber wir sind drangeblieben und haben uns festgebissen. Je steiler es geworden ist, umso mehr hat Lisi dann das Tempo angezogen. Wir sind dann wieder vorbeigegangen und konnten das Tempo hochhalten“, berichtete Benjamin Karl im Ziel und ergänzte: „Es war richtig zach heute. Wir hatten beide gute Phasen, aber auch Phasen, wo wir uns richtig geplagt haben.“ Unabhängig vom subjektiven Empfinden erarbeiteten sich die beiden auf den abwechslungsreichen Rad-, Schotter- und Waldwegen sowie anspruchsvollen Trails am Montag einen zusätzlichen Zeitpolster.

Hitze machte auch Karl ganz ruhig

Die Hitze, auf über 2.000 Metern hatte es noch über 30 Grad, machte allen gleichermaßen zu schaffen. „Es hat wohl niemanden gegeben, der sich heute nicht gequält hat“, weiß auch Karl. Ähnlich sah es auch Teamkollegin Elisabeth Osl, die aufgrund der Hitze vor den steilen Anstiegen großen Respekt hatte: „Im Flachen war ich heute am Limit, das ist einfach so. Ich habe versucht, mich dort nicht komplett zu vernichten, sondern mir Reserven für den Berg zu lassen. Das ist die Taktik, die uns am schnellsten ins Ziel bringt. Ich hatte großen Respekt vor den Anstiegen, aber wir sind gut durchgekommen. Mich hat es beruhigt, dass Benni auch zu kämpfen hatte und etwas gelitten hat.“ Und man mag es nicht für möglich halten: „Es hat Phasen gegeben, da war er auch ganz ruhig“, scherzt Osl über den Snowboardweltmeister, der eigentlich bekannt dafür ist, immer einen lokeren Spruch auf den Lippen zu haben.

Karl/Osl bauen Vorsprung in Gesamtwertung auf fast eine halbe Stunde aus

Nach einer kräftezehrenden Etappe überquerte das Mixedduo Karl/Osl in 5:21.40,6 Stunden und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 13 km/h die Ziellinie – der zweite Tagessieg in Folge war somit in trockenen Tüchern. Auf Platz zwei folgte wie schon am ersten Tag das portugiesische Duo Valério Ferreira/Celina Carpinteiro (Evil Angels/BTT Loulé, +11.42,2 Minuten). Die Deutschen Axel Schneider und Karoline Donnerstag (Team Kaxel, +36.09,4 Minuten) komplettierten als Dritte das Podium. Mit dem zweiten Sieg konnte das österreichische Duo den Vorsprung in der Gesamtwertung auf ziemlich genau eine halbe Stunde ausbauen.

Bestes Sommertraining für Snowboardweltcup im Winter

„Das Leader-Trikot zu haben, ist immer extrem schön. Erfolge im Sommer, auch wenn es im Radsport ist, schärfen die Sinne für den Winter. Ich sehe den Wettkampfsport im Sommer als wichtiges Training für den Winter. Es schult vieles, was man im Winter braucht. Ich bin einfach nur happy, dass wir das Trikot auch bei der dritten Etappe wieder anziehen dürfen. Es macht uns sehr stolz und ist der Lohn für unsere bisherige Leistung“, erklärte Karl.

Keine Unbekannte als Partnerin

Mit Elisabeth Osl hat Karl aber wohl auch die richtige Partnerin für dieses Rennen gefunden. Die bärenstakre Kirchbergerin (Tirol) ist immerhin auch zweifache Olympionikin (2008, 2012) und neunfache Staatsmeisterin zwischen 2005 und 2018.

Als nächstes wartet Schussfahrt nach Bormio

Am Dienstagvormittag geht es um 9 Uhr mit der dritten Etappe von Livigno nach Bormio weiter. Auf Benjamin Karl und Elisabeth Osl warten „kurze“, aber knackige 65 Kilometer und weitere 2.219 Höhenmeter sowie eine lange Schlussabfahrt in den Zielort.