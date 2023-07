Bike Transalp: Karl und Osl legen auf der ersten Etappe richtig los

Bei perfekten Bedingungen ging die erste von sieben Etappen der diesjährigen Bike Transalp am Sonntag von Nauders nach Graun am Reschensee in Szene. Auf den ersten 51,25 Kilometern mussten Benjamin Karl und Elisabeth Osl knackige 2.209 Höhenmeter absolvieren und fanden eine würzige Mischung aus ruppigen Karrenwegen, lässigen Flow-Trail-Kombinationen und Premium-Panoramen vor. Bei ihrer ersten gemeinsamen Teilnahme meisterten die beiden alle Herausforderungen mit Bravour und zogen ihren Rennplan konsequent durch. Die beiden passionierten Mountainbiker ließen sich auch von einem Patschen beim Bergabfahren am Rad der 37-jährigen Tirolerin bei Kilometer acht nicht aus der Ruhe bringen.

„Im ersten Moment war das schon ein Schock für mich, wie ich gesehen habe, dass ich mein Hinterrad zerstört habe. Man bereitet sich akribisch vor, und dann passiert nach acht Kilometern so etwas“, schildert Osl. Karl und seine Partnerin konnten das Problem aber rasch beheben und mit drei Minuten Zeitverlust das Rennen fortsetzen. „Das kleine Hoppala hat Lisi etwas gestresst“, lachte Karl, aber ich habe gewusst, dass wir bis dahin super unterwegs waren und die Transalp noch lange ist“, der auch dafür sorgte, dass beide wieder rasch ihren Rhythmus wiederfanden.

Am Ende konnten sich Karl/Osl (BMC-RH77 Factory Racing) nach 3:25:37,4 Stunden über Platz eins zum Auftakt freuen. Mit einem Respektabstand von 18:13,3 Minuten folgte das portugiesische Duo Valério Ferreira und Celina Carpinteiro (Evil Angels/BTT Loulé). Die Slowenen Primoz Lindic/Natalija Anderluh (Izarahf Slovenia Bike Team) folgten in 3:37:18.6 auf Rang drei.

„Ein perfekter Tag. Wir haben nach dem Patschen über die Rampen und beim Bergabfahren richtig Gas gegeben. Es hilft dir bei so einer Tour nicht, wenn du gute Beine hast, aber in den Abfahrten immer viel Zeit verlierst – da ist Lisi ein Traum“, schwärmt Karl von den fahrerischen Qualitäten seiner Teampartnerin. „Wir haben uns wirklich gut gefühlt und sind megahappy, dass wir uns einen Zeitpolster herausfahren konnten. Bei der Siegerehrung haben wir dann das Trikot der Führenden bekommen. Das ist natürlich immer etwas besonders“, meinte der 39-jährige Goldhamster aus Wilhelmsburg. Der erste Tag ist mal abgehakt, jetzt folgen noch sechs weitere.

Vom Reschensee geht es heute über 98,45 Kilometer (3.080 Höhenmeter) nach Livigno. Das Ziel ist am Samstag am Gardasee.