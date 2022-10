Neo-Radlberger Rahlves: „Im Aufgeben bin ich eher schlecht“

Werbung

Ende September sind am Nassfeld in Kärnten die österreichischen Meisterschaften im Skyrace, sowie das Finale der Austrian Skyrunning Series bei winterlichen Bedingungen über die Bühne gegangen. Und mit Thorben Rahlves hat ein Neo-Radlberger den U-30-Bewerb für sich entschieden. Die Serie hat der Amtstierarzt, der für das Land NÖ arbeitet, am zweiten Gesamtrang beendet.

Dabei sei die Saison „suboptimal gelaufen“, wie er betont, ist er doch bereits im Vorjahr „vom Berg gefallen“, wobei er sich mehrfach den Rücken gebrochen hat. „Ich musste danach wieder von Null anfangen“, schildert er. Passiert ist der Unfall bei einer „gemütlichen Tour“ im Winter am Hausberg in Kärnten, dem Falkert, mit seiner jetzigen Frau. „Sie ist ausgerutscht und hat mich mitgerissen.“

Trotzdem kehrte Rahlves heuer stark zurück, doch passierte im dritten Rennen der Austrian Skyrunning Series, dem „Schlegeis 3000 Sykrace“ Ende Juli im Zillertal gleich das nächste Missgeschick. „Schon auf den ersten Kilometern hab ich mir die Hand gebrochen und konnte nur mit Mühe die Strecke absolvieren.“ Dass er mit gebrochener Hand noch 25 Kilometer bis ins Ziel gelaufen ist, scheint für Rahlves „normal“ zu sein. „Im Aufgeben bin ich eher schlecht“, bekennt er.

Bei einer kleinen Downhillpassage habe er zu viel riskiert und kurz den Halt verloren. „Das passiert bei solchen technischen Rennen dauernd — eine Blutspende lässt man immer am Berg — aber dieses Mal bin ich mit der Hand in eine Felsspalte geraten und habe mir die Mittelhand gebrochen. Also hab ich mich mit weniger Tempo als geplant ins Ziel gekämpft.“

Diese Series-Rennen sind aber ohnedies nur Aufbautraining nach seinem schweren Unfall für Rahlves eigentliche Passion. „Meine Sportart ist Ultratrailrunning, lange Distanzen im alpinen Gelände. Durch den Unfall 2021 bin ich aber noch nicht in der Lage, solche Belastungen durchzuhalten.“

Vorher ist er etwa den Traisentaler Rundwanderweg von Wilhelmsburg auf den Göller (Grenze Steiermark) und zurück als bis jetzt schnellster gelaufen. Das sind 165 Kilometer mit fast 10.000 Höhenmetern in knapp 30 Stunden! „Geschafft habe ich es während der Pandemie aber erst beim zweiten Versuch, den ersten musste ich nach 115 Kilometern wegen starken Unwettern abbrechen!“

Aufgewachsen ist der 28-jährige gebürtige Deutsche in Kärnten und galt als Jugendlicher als Toptalente im österreichischen Rugby. „Ich habe im U-18-Nationalteam und dann im 7er-Rugby-Nationalteam gespielt, musste aber wegen dem Studium den Teamsport aufgeben“, erzählt er.

Wegen seinem Hund hat der Veterinärmediziner 2018 mit CaniCross (laufen mit Hund) angefangen, bald gemerkt, dass sein Hund fitter ist als er und so wurde auch ohne ihn trainiert. „Mittlerweile können meine Hunde nicht mehr mit mir mithalten, wir haben aber noch mehrmals den StrongDogUltraTrail in Deutschland über 75 Kilometern gewonnen“, lacht Rhalves. Und durch „falsche Freunde“ sei er 2019 in den bewerbsmäßigen Ultrasport gerutscht.

Während Rahlves heuer viel in Westösterreich gelaufen ist, plant er mit seinem Trainer Gerhard Schiemer für kommende Saison seiner einjährigen Tochter zuliebe um. „Leider kann ich sie nicht immer mitnehmen“, fasst er daher lokalere Rennen ins Auge. „Der Ötscher-Marathon soll 2023 komplett neu aufgesetzt werden, auf den freue ich mich! Außerdem wird Rhalves die Bewerbe rund um den Schneeberg laufen. „Und vielleicht ist ja mal eine längere Strecke dabei!“