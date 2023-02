U-20-Hallenmeisterschaften: St. Pölten als Laufhochburg

Werbung

Beim zweiten Teil der österreichischen U-20-Hallenmeisterschaften ging es am vergangenen Wochenende in Linz um die Medaillen im Lauf, Langsprint und Wurf. Dabei konnten sich vor allem die starken Nachwuchsläuferinnen der Union St. Pölten mit Medaillengewinnen in Szene setzen.

„Über 800 Meter ist Niklas fast Freiluftrekord gelaufen, ein Beweis für seine tolle Weiterentwicklung.“ Trainer Gottfried Lammerhuber über Niklas Kainrath

Niklas Kainrath wagte sich dabei binnen weniger Stunden das begehrte, aber anstrengende „Hallendouble“ über 800 und 400 Meter. Über die doppelte Distanz konnte der 18-jährige Gymnasiast aus St. Pölten mit einem engagierten Lauf in neuer Hallenbestleistung von 1:54,87 Minuten Silber holen. Geschlagen geben musste er sich dabei nur dem neuen NÖ-U-20-Rekordhalter Elias Lachkovics (Schwechat).

Über die 400 Meter konnte der USTP-Läufer dann seine Tempohärte unter Beweis stellen, lief in starken 51,98 Sekunden auf den fünften Endrang. „Über 800 Meter ist Niklas fast Freiluftrekord gelaufen, ein Beweis für seine tolle Weiterentwicklung“, lobte Trainer Gottfried Lammerhuber sein großes Lauftalent.

Über die 3000-Meter-Distanz konnte Sonja Inzinger die in sie gesetzten Hoffnungen voll bestätigen. Die SLZ-Schülerin lag in einem ausgeglichenen Rennen lange an der Spitze und konnte am Ende mit einem tollen Finish in 10:24,33 Minuten Bronze absichern.

Der dritte USTP-LA-Starter bei dieser U-20-Meisterschaft war Florian Hamerschmidt. Der Diskus- und Hammerwurfspezialist startete in der Halle im Kugelstoßen und konnte mit der 6-kg-Kugel den neuen Hausrekord von 14,06 Meter erzielen und landete am fünften Rang.

Pressler testete ihre Form für die Staatsmeisterschaft

Mit Lena Pressler und Sandra Schauer gingen auch zwei St. Pöltner Allgemeine-Klasse-Athletinnen außer Konkurrenz an den Start, um ihre Form für die Hallenstaatsmeisterschaften nächste Woche zu testen.

Schauer kam dabei über 800 Meter in 2:11,68 Minuten ins Ziel und zählt damit ebenso wie Pressler nächste Woche zu den Medaillenkandidatinnen. 400-m-Hürden Staatsmeisterin Pressler sprintete über 400 Meter fast drei Sekunden vor der U-20-Siegerin in 55,02 ins Ziel.