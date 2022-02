Tolles Comeback von Leichtathletik-Ass Schrempf in Spanien

Die oberösterreichischen Landesmeisterschaften in der Linzer Arena nutzten am Wochenende viele Spitzenathletinnen aus anderen Bundesländern, um außer Wertung in die Hallensaison zu starten.

Die Spitzenleichtathletinnen der Union St. Pölten kamen dabei direkt aus ihren jeweiligen mehrwöchigen Trainingslagern auf Teneriffa (mit Trainerin Viola Kleiser) beziehungsweise Gran Canaria (mit Trainer Philipp Unfried) zu ihren ersten Wettkampfeinsätzen.

Besonders erfreulich aus St. Pöltner Sicht war dabei das Comeback von Serienstaatsmeisterin Carina Schrempf nach einjähriger Wettkampfpause.

Auch Lindner startete erfreulich in die Saison

Schrempf hatte lange Zeit mit Problemen an den Achillessehnen zu kämpfen und feierte in Linz mit 4:28,88 Minuten über 1500 Meter ein starkes Comebackrennen. Es war dies die schnellste Zeit einer Österreicherin über diese Distanz seit drei Jahren. Auch über 800 Meter konnte die 27-jährige Schrempf in 2:09,80 Minuten ihre tolle Form unter Beweis stellen.

Über 60 Meter sprintete Magdalena Lindner mit erfreulichen 7,48 Sekunden in die Saison. Die Hallen-EM-Semifinalistin des letzten Jahres strebt als hochgestecktes Ziel die Qualifikation für die Hallen-Weltmeisterschaften im März in Belgrad an.

Im Sog der USTP-Spitzensprinterin kamen mit U-18-Talent Moyo Bardi (7,89 Sekunden) und Isabelle Edlinger (7,99) auch zwei Nachwuchssprinterinnen zu starken 60-Meter-Zeiten.

Langhürdenspezialistin Lena Pressler absolvierte einen ersten Formtest nach dem Trainingslager, der mit 55,20 Sekunden über 400 Meter sehr positiv ausfiel. Die U-23-Athletin aus St. Veit konnte damit gleich im ersten Rennen ihren Hausrekord über die Stadionrunde verbessern. Über die 200 Meter sprintete Pressler in ganz starken 24,52 Sekunden ins Ziel.

USTP-Nachwuchs überzeugt mit starken Sprintzeiten

Beim ÖLV-Vorbereitungsmeeting in der neuen, top ausgestatteten GSG9-Trainingshalle am Wienerberg war die St. Pöltner Leichtathletik-Sektion mit einer kleinen Abordnung an Nachwuchssprinterinnen und Sprintern am Start.

Über die 50 Meter konnten die „Youngstars“ dabei ihre im Wintertraining verbesserten Sprintfähigkeiten unter Beweis stellen. Bei den Mädchen sprinteten Magdalena Lang (7,41), Alma Leder (7,45) und Larissa Koberwein (7,99) in ihren Vorläufen zu persönlichen Bestleistungen. Im darauffolgenden B-Finale konnte sich Lang noch einmal auf 7,39 Sekunden steigern, Leder und Koberwein erwischten ihren Start nur suboptimal und konnten sich im C- beziehungsweise D-Finale daher nicht mehr verbessern.

Bei den Burschen waren mit Felix Bernauer, Andi Weiser und Julian Hagmann ebenfalls drei USTP-Nachwuchssprinter über 50 Meter am Start. Der 400-Meter-Hürden-Spezialist Bernauer sprintete im Vorlauf in 6,52 Sekunden ins Ziel und kam im B-Finale in 6,53 noch einmal nahe an seine Bestleistung heran.

„Newcomer“ Weiser sprintete in seinem ersten Wettkampf überhaupt in 6,73 im Vorlauf beziehungsweise 6,75 im B-Finale gleich zu beachtlichen Zeiten. Hagmann konnte sich im C-Finale nach verpatztem Start im Vorlauf auf 6,90 verbessern.