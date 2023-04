Union-Legende Raimund Miestinger feiert 99er

Werbung

Weggefährten aus dem Turnerlager gratulierten dem vormaligen Kulturwart der Sportunion St. Pölten und Langzeit-Vorturner Raimund Miestinger zum 99. Geburtstag und hörten gerne auf seine Erzählungen. Von der Gründung der Er- und Sie-Abteilung in Viehofen, in der nur Ehepaare berechtigt waren, die Turnstunde zu besuchen, über den Rückzug aus der Ukraine im Jahr 1944, wo er als schlechter Schwimmer zwischen den Eisschollen den kalten Dnjepr, überquerte.

Miestinger war bereits in seiner Kindheit ein begeisterter Turner im Christlich-deutschen Turnverein und seit 1953 gehört er der Sportunion St. Pölten an, in der er von 1960 bis 2007 in verschiedenen Abteilungen als begeisterungsfähiger Vorturner tätig war. Darüber hinaus war er von 1970 bis 2009 im Vorstand verankert, in dem er gemeinsam mit dem damaligen Präsidenten Adolf Distelberger für viele Feierstunden als Kulturwart verantwortlich zeichnete. Seit 2009 gehört Miestinger dem Ehrensenat der Sportunion St. Pölten an. Seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt. So wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen der Sportunion (1984), das Sportehrenzeichen der Stadt St. Pölten (1986) und des Landes NÖ (2002) verliehen. Miestinger ist heute das älteste Mitglied der Sportunion St. Pölten.