Union-Sportfest war der Hit

Elf Mitmachstationen motivierten die Teilnehmer am Samstag auf der Union-Sportanlage zu Bewegung und Spaß, und wenn mindestens acht Stationen absolviert wurden, stand auch der Teilnahme am Gewinnspiel nichts mehr im Weg. Rund 1.300 Personen wurden an diesem Tag „bewegt“ - ein Rekordergebnis in den Büchern der Sportunion St. Pölten.

„Unser Ziel ist es, mit unserem Sportangebot die ganze Familie langfristig zur Bewegung zu motivieren, und dadurch einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit der St. Pöltner Bevölkerung zu leisten“, erklärt Präsidentin Gaby Schuh die Motivation hinter der Veranstaltung. „Als gemeinnütziger Verein sind wir nicht gewinnorientiert, wir haben statutengemäß einen sportlichen, gesundheitsspezifischen Auftrag, und es spielen auch gesellschaftspolitische und soziale Themen eine große Rolle. Veranstaltungen dieser Art geben uns die Chance, all das zu vereinen, und allen ein Stück Lebensfreude zu vermitteln!“

Als der größte Sportverein Niederösterreichs legt man sich aber bereits für kommendes Jahr die Latte wieder extrem hoch. „Dann gilt es die Besucherzahl und aktiven Teilnehmer beim Vereinsfest zu toppen, und langfristig die Mitgliederzahl des Vereins zu steigern“, erklärt Schuh.