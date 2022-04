Endlich wieder Judo-Wettkämpfe nach Corona

Werbung

Keine Turniere durch Corona

Zwei Jahre lang gab es aufgrund von Corona keine Wettkampfmöglichkeiten für Judoka, die nicht im Leistungs- und Spitzensport aktiv sind. Deshalb ist in Niederösterreich die Idee zu einer Breitensport-Liga entstanden, deren Ziel es ist, möglichst viele Wettkämpfe anzubieten.

Dieses Turnierformat wird „Shinzen Shiai“ genannt, was sinngemäß so viel bedeutet wie „Freundschaftskampf“. Man kämpft dabei nicht für sich alleine, sondern in einer Mannschaft.

Endlich wieder kämpfen

Die Judoka der UNION Judo Mifune St. Pölten sind dafür eine Wettkampfgemeinschaft mit dem befreundeten Verein ATV Wieselburg eingegangen. Die Mannschaft, die sich WiMiKa Senshi nennt (Wieselburg Mifune Judoka), besteht aus Judoka von St. Pölten und Wieselburg.

Nun war es endlich so weit und es fanden am 26.03. die ersten Begegnungen der Kindermannschaft mit dem UJC VHS Horn-Gars und den Judohaien aus Baden statt. Eine Woche später am 01.04. fand die nächste Runde gegen JKG Wienerwald/Thermenregion statt, wobei zusätzlich zu den Kindern auch die Erwachsenenmannschaft ihren ersten Auftritt hatte.

Gute Leistung für Wettkampf-Neulinge

Die Kindermannschaft der St. Pöltner besteht zum Großteil aus Sportlern, die bisher noch nie auf der Wettkampfmatte standen -lediglich zwei von ihnen sind schon erfahrene Kämpfer. Trotzdem haben alle großartige Kämpfe abgeliefert. Es besteht eine sehr gute Basis und das Potential ausgezeichnete und erfolgreiche Judoka zu werden.

Sieg gegen UJC VHS Horn-Gars

Das Ergebnis der ersten Runde gegen die Horner viel für die WiMiKa Senshi durchaus überraschend aus. Es wurden 6 von 8 Kämpfen gewonnen, was eine unglaubliche Leistung ist.

Bei der Rückrunde, die am gleichen Tag stattfand, konnten die Horner aber etwas aufholen. Trotzdem war es ein Sieg für WiMiKa mit 5:4.

In Summe gewann somit WiMiKa Senshi mit 11:6.

Knapper Verlust gegen Judohaie

Bei der zweiten Begegnung am selben Tag kann sich das Team ebenfalls nicht beklagen. Der erste Durchgang endete mit 3:4 und die Rückrunde mit 4:5 mit einem ähnlichen Ergebnis.

Die zweite Begegnung gegen Baden wurde somit nur knapp mit in Summe 7:9 verloren.

Unglaubliches Ergebnis der Kids gegen JKG Wienerwald/Thermenregion

Eine Woche darauf machten sich die Judo-Kids nach Sittendorf auf, um gegen ihren vorletzten Gegner, der JKG Wienerwald/Thermenregion anzutreten.

Obwohl dazwischen nur ein Training stattfand, in dem an den Fehlern der ersten beiden Begegnungen gearbeitet und die Erfolge gefestigt werden konnten, war schon eine geringe Verbesserung zu sehen. Es war zu erkennen, dass die Kämpfer versuchten, nicht wieder die gleichen Fehler zu machen, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt. Mit unglaublichen 18:0 (ohne eine einzige Niderlage) gewann das Team sowohl die erste Runde als auch die Rückrunde.

Erfolg bei erster Begegnung der AK

Direkt nach den Kids hatte die Mannschaft der Allgemeinen Klasse (Erwachsene) der WiMiKa Senshi ihre Premiere in ihrer ersten Begegnung gegen die JKG Wienerwald/Thermenregion. Auch hier wurde eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert und beide Runden gewonnen. Das Endergebnis mit 12:2 kann sich durchaus sehen lassen.