Wieder erfolgreiches Wochenende für St. Pöltner Judoka

Werbung

Kata-Brüder setzen sich international durch

Das Brüderpaar Patrick und Daniel Spiegel sind in der heimischen Kata-Welt schon bekannte Gesichter und lassen sich kein Turnier mehr entgehen. Nun war es für sie an der Zeit sich auch international messen zu wollen. Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltete sich dieses Vorhaben eine Zeit lang jedoch etwas schwierig. Deshalb nutzten sie die Chance beim Bucina-Cup in Kottingbrunn, sich mit Kata-Paaren aus anderen Ländern zu vergleichen -darunter Ungarn, Polen und die Schweiz.

Trotz einiger Fehler in der Ausführung, konnten sie sich gegen ihre Gegner behaupten. Patrick und Daniel waren selbst überrascht, als sie auf dem Siegerpodest ihre Gold-Medaillen entgegennehmen durften.

Vom Erfolg motoviert, haben die beiden weiterhin vor sich stetig zu verbessern und erneut ihr Können bei einem internationalen Turnier unter Beweis zu stellen.

Medaillenregen für Judo-Kids

Zeit zum Erholen blieb den Brüdern nach ihrem Turnier aber nicht, denn am nächsten Tag ging es mit den jungen Schützlingen des Vereins auf zum Wachau-Cup in Krems. Dort wurde jeder von ihnen für den Fleiß in den vorangegangenen Trainings belohnt, alle erreichten nämlich eine Platzierung. In Summe traten sie mit 5x Gold, 1x Silber und 1x Bronze den Heimweg an.

1. Platz: Julian Röszler, Moisej Orunbaev, Timotej Ambichl, 2x Anton Lorenz

2. Platz: Sebastian Schneider

3. Platz: Timotej Ambichl

"Friendly Fire"

Für einen St. Pöltner Sportler gab es in seiner Gewichtsklasse jedoch keinen Gegner, woraufhin zwei Kämpfer vom eigenen Verein aushalfen und gegen ihn in der offenen Klasse antraten. In dieser wird nicht zwischen Gewichtsklassen unterschieden, wodurch auch leichtere Kämpfer gegen Schwerere kämpfen können.

Alle Fotos der Turniere sind auf der Website der Judo Mifune St. Pölten unter judo-mifune.at/galerie zu sehen.