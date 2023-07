St. Pölten: Zwei Judoka erkämpfen vier Medaillen

Ein überraschend erfolgreiches Wochenende hatten die Kämpfer der UNION Judo Mifune St. Pölten bei der NÖ Landesmeisterschaft. Drei Sportler in Summe versuchten ihr Glück im Kampf um den Landesmeistertitel, wobei zwei von ihnen Platzierungen erreichten.

Der jüngste unter ihnen, Moisej Orunbaev schied in der Altersklasse U12 leider vorzeitig aus, da er seinen Auftaktkampf verlor.

2x Landesmeister und 1x Vize

Damit lag es an den beiden älteren, Platzierungen zu erkämpfen. Abdul-Rachim Amchadov kämpfte sich dieses Jahr bereits in der Altersklasse U18 auf den 2. Platz. Dieses Mal wollte er wirklich alles geben und trat in drei weiteren Altersklassen an -U16, U21 und Allgemeine Klasse AK.

Dabei lieferte er wirklich sehenswerte Kämpfe ab und holte sich zwei Mal den Landesmeistertitel und einmal den Vizelandesmeister.

In seiner eigentlichen Altersklasse U16 erkämpfte Abdul sich den 1. Platz, obwohl er mangels Gegner um eine Gewichtsklasse höher kämpfte. In der U21 kämpfte er ebenfalls eine Gewichtsklasse höher und erzielte den 2. Platz. In der Allgemeinen Klasse überraschte er mit seiner Leistung sehr, da er hier zwar in seiner eigentlichen Gewichtsklasse kämpfte, aber nach zwei harten Kämpfen gegen einen erfahrenen Schwarzgurt gewann und sich somit auch hier den 1. Platz und den Landesmeistertitel holte.

Zwei Platzierungen, eine Medaille

Spannende Kämpfe zeigte auch Emmanuil Orunbaev. Er trat in den Altersklassen U21 und AK an. In beiden Altersklassen musste er sich gegen viele Gegner durchsetzen. Letzten Endes kämpfte er sich in der U21 auf den 4. Platz und in der AK erreichte auch er eine Medaille mit dem 3. Platz.

Daniel Spiegel, St. Pölten