Zwischen Meisterschaftssieg und Cup-Spiel hat der Ex-Bundesligaspieler Hannes Schrittwieser noch eine Party steigen lassen. Da konnten Kirkovits und Co natürlich nicht absagen. Passendes Motto: „Superhelden“!

Dabei war man beim Meisterschaftsspiel am Samstagnachmittag nicht wie erhofft über die Tiroler „drübergefahren“. Die für alle unbekannte Mannschaft von VC Mils hatte ihr erstes Spiel in der 2. Bundesliga gewonnen und entsprechend selbstbewusst trat sie auch auf.

Doch im ersten Satz ließ die USP nichts anbrennen. Wir haben klar dominiert, machten wenige Eigenfehler und ließen Mils nie wirklich ins Spiel kommen“, war Trainer Manuel Leitgeb mit dem 25:20-Satzerfolg zufrieden.

Doch im zweiten Satz kehrte der Schlendrian bei den Heimischen ein und mit dem weit geringeren Tempo kamen die Tiroler viel besser klar. Im Satzfinish hatten die Gäste sogar mit 25:22 die Nase vorn.

Im dritten Satz machten die St. Pöltner wieder Dampf, zogen bald weg und bei 23:16 schienen alle Messen gesungen. Doch dann servierte ein Tiroler bis zum 23:20 und erst ein kurioser Punkt mit einer vermutlichen Fehlentscheidung beendete den Lauf. Der Schiedsrichter sah einen Ball der St. Pöltner jenseits der Antenne aufs Feld der Gäste fliegen, ein St. Pöltner hechtete ins gegnerische Feld und wurde dabei behindert — Punkt für St. Pölten. Auch St. Pöltner Fans wie noch Vorjahreskapitän sprach von Glück. „Schon vom Winkel her kann ich mir nicht vorstellen, dass der Ball außerhalb übers Netz geflogen ist.“

Mils gelang neuerlich der Ausgleich

Im vierten Satz wollten Puchner und Co den Sack zumachen, aber Mils hatte einiges dagegen. Erst waren die Landeshauptstädter hinten, konnten aufholen und hatten sogar zwei Matchbälle. Mils wehrte sich erfolgreich und konnte mit 27:25 ausgleichen.

Aber die Leitgeb-Truppe bewies einmal mehr, dass sie Spezialist für Fünf-Satz-Partien ist. „Wir haben gleich volles Risiko genommen und sind belohnt worden“, meint der Coach zum 15:7-Satzerfolg, der den 3:2-Sieg bedeutete.

„Wahnsinn, welchen Kampfgeist die Burschen an den Tag gelegt haben“, meinte USP-Sektionsleiter Wunderl. „Wir haben zwar diesmal keinen Man of the Match gewählt, aber für mich war das ganz klar Stefan Ratheyser!“

Nach der zur Siegesfeier umgewandelten Mottoparty — die Gerüchten zufolge etwas länger als vereinbart gedauert haben soll — war am Sonntagabend der österreichische Vizemeister Union Waldviertel im Cup-Achtelfinale zu Gast.

„Unsere Spieler wirkten hellwach und waren von Anfang an top motiviert“, freut sich Pressemann Harald Hofko

Gleich im ersten Satz kamen die USP-Angriffe wie Wellen auf die Waldviertler zu. Speziell Tobias Puchner und Christian Karlin waren sowohl im Angriff als auch bei Rettungsaktionen immer dabei — mit 25:18 ging Satz eins an die Hausherrn. Die aber in den zweiten Satz richtig hineinfanden. „Unnötige Eigenfehler haben viel Kraft gekostet und Waldviertel überlistete unseren Block immer wieder“, analysiert Leitgeb das 19:25.

Im dritten Satz war aber wieder die USP aus dem ersten Satz erkennbar. Und am Ende konnte man sogar auf 25:18 davonziehen. Die Gäste ergaben sich danach ihrem Schicksal und auch Satz vier endete mit diesem Ergebnis.

„Jetzt sind wir gespannt, wer im Viertelfinale auf uns wartet. Ausgelost wird Anfang der Woche, gespielt dann Mitte November“, weiß Hofko.

Zuvor heißt es aber regenerieren für die nächsten Meisterschaftsheimspiele am Wochenende. „Aber das sollte für Superhelden kein Problem sein“, grinst Hofko.

Am Freitag (19 Uhr) wird der TV Oberndorf zu Gast sein, am Sonntag (14 Uhr) dann der VC Wolfurt.