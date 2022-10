„Aufgeben“ gibt‘s für die Panthers nicht

Werbung

Mit einem packenden 3:1-Derbysieg über Waidhofen/Y.-Aschbach eröffneten die St. Pöltner Panthers den Grunddurchgang der 2. Bundesliga. An Spannung war die Partie kaum zu überbieten, trotzdem wollte die oft überkochende Stimmung in der gut besuchten HTL-Halle nicht aufkommen.

„Die Fans haben sich wohl schon bei den Spielen davor zu sehr ausgegeben“, meinte Manuel Leitgeb. Da hatten bereits die Zweierfrauen Purgstall und danach die Einserdamen Groß-Siegharts jeweils mit 3:0-Siegen abgefertigt. Die Bundesligaherren taten sich deutlich schwerer.

Gleich im ersten Satz lief man beständig einem Rückstand hinterher, der im Finish auf vier Punkte (20:24) anwuchs. Doch die St. Pöltner wehrten vier Matchbälle in Folge ab. Nochmals gingen die Gäste in Front, doch wieder parierten die Hausherrn und servierten zum 27:25-Satzsieg aus.

Auf die Siegerstraße brachte sie der Erfolg aber nicht. Auch im zweiten Satz dominierten die Gäste. Wieder setzten die Panthers beim Rückstand von 17:22 zur Aufholjagd an, doch diesmal kam diese beim Stand von 22:23 zu einem Halt — Satzausgleich!

Im dritten Satz endlich ein anderes Bild: Die St. Pöltner führten 6:0 und 8:1. Diesmal waren es die Gäste, die bis 11:9 aufholen konnten. Doch dann war Youngster Paul Nusterer mit seinen Smashes von rechts außen nicht mehr zu stoppen, sorgte für einen klaren 25:20-Satzgewinn.

Im vierten Satz reißt bei den Panthers traditionell gern der Schlendrian ein. Offenbar nicht so unter Neo-Trainer Smail Pezerovic. In einem Satz, in dem neun Mal (dreimal von 20:20 weg) die Führung wechseln sollte, behielten die Panthers die Nerven. Am Ende gab es wie im ersten Satz ein 27:25.

Neuzugang Lukas Trauth wurde als neuer Libero gleich zum „Man of the match“ gekürt. Nur Pezerovic trat auf die Euphoriebremse: „Wir haben zu viele Fehler gemacht.“ Und: „Ich bin neu, die Spieler nicht!“