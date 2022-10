Die St. Pöltner Panthers drehen auf

Werbung

Nach einem spielfreien Wochenende ging es für die St. Pöltner Panthers erneut vor eigenem Publikum in das zweite Saisonspiel. Im ersten Satz konnten sich die Panthers schnell mit einigen Punkten von den VTR Roadrunners aus Wien absetzen.

Mitte des Satzes kamen zwar die Gäste nochmals heran, jedoch brachten die Hausherren angeführt vom herausragenden Paul Nusterer den Satz ungefährdet mit 25:21 ins Trockene. Und auch in den beiden weiteren Sätzen dominierten die Panthers, siegten klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:19).

Emil Nusterer und Tom Bichler durften ihre ersten Ballwechsel auf Bundesliganiveau absolvieren. Emil konnte sogar mit einem Serviceass punkten und wurde zum „Man of the match“ gewählt.

„Schön dass wir es endlich geschafft haben, unsere Überlegenheit auch klar am Feld zu zeigen“, freute sich Zuspieler Matthias Köstler.

„Die Arbeit des neuen Trainers trägt die ersten Früchte – das Team und er finden sich immer besser“, meinte auch Sektionsleiter Hofko zufrieden.

Und Ex-Panther Tobias Puchner, nun im Team der Wiener, war von der Stimmung in der Halle auch als Gegner begeistert: „Es ist immer wieder cool, hier zu spielen. Super Stimmung, faires Publikum und immer eine Herausforderung. Schade nur, dass die USP heute für uns zu stark war.“

Panthers-Ladies gewinnen Derby gegen Böheimkirchen

Zuvor hatten die St. Pöltnerinnen bereits die Hot Shots, die jetzt vom St. Pöltner Robert Kirkovics betreut werden, in der HTL-Halle empfangen. Vor allem am gut formierten Mittelblock gab es für die eigentlich angriffsstarken Gäste zunächst kein Vorbeikommen und daher die rasche 2:0-Satzführung.

Verena Hochecker brillierte mit ihren Annahmen, Außenangreiferin Jennifer Hörmann mit ihren diagonalen Smashes. Nur den dritten Satz müssen die Schützlinge von Manuel Leitgeb klar mit 18:25 abgeben. Mit der Aufstellung aus Satz Eins und Wut über den verlorenen Satz im Bauch, vernaschten die Panthers im vierten Satz aber ihre Gegnerinnen (25:9). Patronanz: centro automobile.

Am Sonntag waren noch die U20-Damen in Purgstall in ihrer ersten 3er-Runde der Saison am Start und es gab zwei klare 2:0-Siege über Purgstall und Ternitz. Die U15-Burschen holten bei einem Auswärtsturnier den zweiten Platz.