Ein nahezu perfektes Wochenende für die Panthers

2. Bundesliga Herren. Am Samstag ging es für die St. Pöltner Bundesliga-Panthers nach Waidhofen zum Derby gegen Aschbach/Waidhofen. Im ersten Satz brauchte es doch mehr Anstrengung als geplant, um dagegenhalten zu können. Es war ein umkämpfter Satz, den die Panthers dann aber doch für sich entscheiden konnten.

Auch im zweiten Satz gab es noch kurz Startschwierigkeit, aber dann fanden die St. Pöltner schnell in die Spur und zogen ihr Spiel durch. Der Punktevorsprung wurde schnell ausgebaut und perfekt verwaltet. Im dritten Satz war die Gegenwehr der Gastgeber endgültig gebrochen und es gab dann klare Vorteile bei den Panthers, der Satzsieg war nie wirklich in Gefahr.

„Mit vier vollen Erfolgen in vier Spielen sind wir verdient an der Tabellenspitze. Im Moment läuft alles in die richtige Richtung, aber die Saison ist noch jung“, erklärt Kapitän Georg Köstler.

ASCHBACH/WAIDHOFEN - SU z+P ST. PÖLTEN 0:3 (19:25, 17:25, 18:25).

1. Landesliga Herren. Im Vorspiel zur Bundesliga ging es auch in der 1. Landesliga zur Sache. Trotz großem Kampfgeist konnten die beiden ersten Sätze von den Landeshauptstädtern nicht gewonnen werden. Im dritten Satz erfolgte dann das Aufbäumen der Panthers und sie setzten sich mit 25:23 durch. Doch der Elan aus diesem Satz konnte nicht mitgenommen werden. „Die zweite Niederlage im zweiten Spiel, aber so wie es aussieht, finden wir uns langsam. Es ist nicht einfach, das Team nach der letzten Saison wieder neu zu formen“, erklärt Mittelblocker Christoph Pilsbacher.

ASCHBACH-WAIDHOFEN - SU z+P ST. PÖLTEN 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:18).

1. Klasse Damen. Die junge Dreiermannschaft der USP-Damen konnte zwei Heimsiege in der HTL verbuchen. Mit relativ klaren Satzergebnissen wurde das junge Team von Sabine Wunderl zu den beiden Erfolgen gecoacht. „Wenn man bedenkt, dass wir hier sehr viele U-18- und U-20-Damen im Team haben und die nur einmal in der Woche gemeinsam trainieren, dann sind diese Siege sehr hoch zu bewerten“, findet Wunderl. Nach diesen Erfolgen ist man mit vorne dabei in der Tabelle.

SU z+p ST. PÖLTEN - GROSS-SIEGHARTS 3:0 (25:21, 25:13, 25:16).

SU z+p ST. PÖLTEN - PURGSTALL 3:0 (25:17, 25:14, 25:20).

U18 männlich. Die U-18-Burschen der USP lieferten beim Heimspiel dem Tabellenführer Wr. Neustadt einen sehenswerten Fight. Der erste Satz wurde klar verloren, der zweite gewonnen und dann war es lange eine knappe Geschichte im Entscheidungssatz, ehe sich die favorisierten Gäste doch durchsetzen konnten. Gegen URW Waldviertel war dann mehr Konzentration im Spiel der Panthers und so konnten sie auch ihr Spiel durchziehen und beide Sätze gewinnen. „Manchmal scheitern wir noch an uns selbst, das Potenzial ist aber da, wir müssen es nur schaffen, dieses auch abzurufen und konstanter zu werden“, sagt Coach Clemens Stepanek.

SU z+p ST. PÖLTEN - WR. NEUSTADT 1:2 (23:25, 25:23, 13:15).

SU z+p ST. PÖLTEN - URW WALDVIERTEL 2:0 (25:21, 25:18).

U18 weiblich: Ungeschlagener Tabellenführer nach vier Spielen sind die U-18-Pantherladys. In Ybbs konnte man im ersten Spiel gegen die Gastgeberinnen klar den Ton angeben. Gegen URW Waldviertel entwickelte sich ein Krimi. Im ersten Satz war es ein Kampf auf Augenhöhe, der leider verloren wurde. Allerdings kamen die Mädels dann im zweiten Satz stärker zurück. Vor allem durch sensationelle Serviceserien einer stark aufspielenden Annika Wunderl konnte ausgeglichen werden. Im dritten Satz zeigten die St. Pöltnerinnen dann eine solid starke Vorstellung und der Sieg war ihnen nicht zu nehmen. „Eine starke Mannschaftsleistung machte heute den Unterschied aus. Niemals aufgeben war unsere Devise und das hat das ganze Team perfekt umgesetzt“, erklärt Coach Hannah Hofko.

YBBS - SU z+p St. PÖLTEN 0:2 (14:25, 7:25).

URW WALDVIERTEL - SU z+p ST. PÖLTEN 1:2 (21:25, 25:20, 15:7).

So geht's weiter

Nach einem nahezu perfekten Wochenende geht es bereits am Nationalfeiertag weiter. Am Donnerstag ist ab 19 Uhr wieder „Bundesligatime“ in der HTL St. Pölten. Die Panthers empfangen das Team der Steelvolleys Linz/Steg. Und am Sonntag gibt es einen Double-Woman-Day in der HTL. Den Beginn machen die Damen in der 2. Landesliga mit dem Derby gegen Böheimkirchen (16.30 Uhr). Um 19 Uhr steigt dann das Duell der Damen in der 1. Landesliga zwischen der USP und Aschbach/Waidhofen. Die Teams sind an der Tabellenspitze mit jeweils zwei 3:0-Siegen.