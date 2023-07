Emil und Paul Nusterer im Länderspielstress

Auf die ÖVV-MU17 wartet bei der Europameisterschaft ein Monsterprogramm. Sieben Gruppenspiele (Pool I) in neun Tagen wird die Auswahl von Cheftrainerin Nina Sawatzki absolvieren. Die Gegner von Emil Nusterer und Co. heißen Bulgarien, Türkei, Gastgeber Montenegro, Griechenland, Slowenien, Estland und Belgien. Zur Vorbereitung bestritt man u.a. die MEVZA U19 Championships in Maribor.

„Die Jungs strotzen vor Selbstvertrauen“, weiß ÖVV-Sportdirektor Roland Schwab. „Sie haben in der Qualifikation selbst Großmächte wie Deutschland und Serbien geschlagen, auch zuletzt in Maribor gut gespielt und gegen U19-Teams gewinnen können. Diese Mannschaft hat also schon bewiesen, dass sie starke Gegner besiegen kann. Daher traue ich ihr auch bei der EM einiges zu.“ Natürlich sei es aber eine schwierige Gruppe, einfache Gegner gebe es bei einer EM aber ohnehin keine. „Auch das Programm mit sieben Gruppenspielen hat es in sich. Es geht wirklich Schlag auf Schlag.“ Insgesamt sind 16 Teams bei der EM in Podgorica dabei. Die beiden Gruppensieger und -zweiten steigen ins Halbfinale auf.

Heimvorteil für Paul Nusterer in der U22-EM-Quali

Namhafte Gegner warten auch auf das von Markus Hirczy gecoachte MU22-Nationalteam in Steinbrunn. Es geht gegen Slowakei, Serbien und Spanien. Der Quali-Turniersieger hat das Ticket zur Europameisterschaft kommendes Jahr in den Niederlanden in der Tasche. Als Zweiter ist man von den Ergebnissen in den vier Parallelgruppen abhängig. Denn nur die beiden besten Poolzweiten kommen ebenfalls weiter. ÖVV-Sportdirektor Schwab gibt sich aber zuversichtlich: „Wir waren in den vergangenen Jahren immer mit zumindest einem Nachwuchs-Nationalteam bei einer EM dabei. Diese Serie gilt es natürlich zu verlängern. Wir haben einen wirklich starken MU22-Kader, Lukas Glatz und Michael Czerwinski beispielsweise haben erst vor wenigen Wochen mit dem A-Nationalteam die CEV European Silver League bestritten. Eine erfolgreiche Qualifikation ist absolut realistisch. Dass wir in Steinbrunn spielen, ist sicher kein Nachteil.“