Meisterinnen aus Linz zeigten in St. Pölten ihre Klasse

Werbung

Meister Oberbank Steelvolleys Linz-Steg behielt in den ersten sechs Runden der AVL-Women-Runde seine blütenweiße Weste, ja ist sogar ohne Satzverlust Tabellenführer. Am Sonntag war das Team von Headcoach Facundo Morando nun im Cupbewerb zu Gast bei den St. Pöltner Panther-Ladies in der HTL.

„Es war dann auch spielerisch ein klarer Unterschied zu sehen, aber es wäre auch traurig, wenn dem nicht so wäre“, zog Panthers-Sektionsleiter Harald Hofko nach der 7:25, 9:25, 19:25-Niederlage Bilanz. Wobei im dritten Satz die Linzerinnen ein wenig zurückgeschaltet hatten und die USP-Girls endlich ein bisschen ins Spiel ließen.

„Als sie ihre Nervosität abgelegt hatten, spielten unsere Mädels frei drauf los und es war bis 16:16 immer gleichauf“, erzählt Hofko. Letztlich beorderte der argentinische Trainer Facundo Morando der Linzerinnen, der mit vollem Kader angereist war, aber wieder seine Starting Six aus der Meisterschaft mit allen Legionärinnen aufs Feld. „Die wollten klare Sache machen und haben uns nicht unterschätzt“, lacht Hofko und bedankt sich für eine „absolut sympathische Vorstellung“.

„Die Linzerinnen waren auch am Feld nicht überheblich“, zeigte sich Hofko positiv beeindruckt. Ein Highlight: In der Pause vor dem zweiten Satz tanzten die Linzerinnen zum Gaudium des Publikums sogar mit dem Panthers-Maskottchen. Hinter dem Anzug verbirgt sich der Karlstettner Kicker Mathias Luger, weshalb sich auch die 1. Klasse-Fußballmannschaft mit Romario Schinkels und Co. die hochklassige Partie nicht entgehen ließ. Die Kicker waren begeistert von der Stimmung in der HTL.