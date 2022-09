Neuer Coach bei den Panthers-Herren

Werbung

Manuel Leitgeb hat die Betreuung der Bundesligaherren bei den Panthers zurückgelegt. „Irgendwie war nicht mehr das volle Feuer da, um das Team optimal zu betreuen. Außerdem ist meine Knieverletzung endlich ausgeheilt und ich würde gern noch ein paar Jahre selbst spielen, ohne die Trainerbelastung“, erklärt er seine Entscheidung, die gemeinsam mit dem Vorstand getroffen wurde.

„Natürlich schmerzt es, Manuel als Coach zu verlieren, aber wir sind froh, ihn weiterhin als Stütze der USP zu haben“, kann auch Sektionsleiter Harald Hofko mit der gefundenen Lösung leben. Leitgeb wird das Damen-Landesligateam trainieren und Stefan Ratheyser wird sich verstärkt um die 2. Damenmannschaft kümmern. Damit soll eine bessere Vernetzung der Teams erfolgen.

Durch den offenen Trainerposten war bei den Herren allerdings Handlungsbedarf gegeben und die Suche war von Erfolg gekrönt. „Durch gute Kontakte sind wir auf Smail Pezerovic aus Bosnien gestoßen“, erzählt Hofko. Der 52-Jährige ist seit 25 Jahren im Geschäft und war die letzten Jahre Headcoach des Damenteams aus Brcko. „Ein beeindruckender Leistungsnachweis und seine Leidenschaft, junge Spieler auf Topniveau zu entwickeln, waren unsere Eindrücke bei den Gesprächen“, zeigt sich Hofko begeistert. In Bosnien war Pezerovic mit seinen Damen nicht nur Serienmeister mit Championsleague-Erfahrung sondern auch drei Jahre Co-Trainer des bosnischen Nationalteams.

Seit zwei Wochen ist er nun in St. Pölten und trainiert nicht nur die Bundesligaherrn, sondern ist als Headcoach auch für die Entwicklung des männlichen Nachwuchses U 16, U 18 und U 20 verantwortlich.

„Mit Smail haben wir einen ersten Schritt in Richtung professionelleres Training und Entwicklung des Nachwuchses gesetzt. Er bringt uns in diesem Bereich auch eine Entlastung der freiwilligen Trainer“, freut sich der sportliche Leiter Christian Steidl. „Durch die einheitliche Trainingsbetreuung sind wir überzeugt, die Entwicklung der Jungs zu steigern und diese somit schneller an die Bundesliga heranzuführen.“

Und was hat Pezerovic zum Wechsel bewogen?

„Nach sieben Jahren als Headcoach von Brcko mit vielen Erfolgen wollte ich wieder eine neue Herausforderung als Trainer annehmen. Und das Niveau in St. Pölten ist erstaunlich hoch für einen Amateurverein“, lobt er. „Auch das gesamte Umfeld ist super. Von den Trainingsbedingungen in den verschiedenen Hallen begonnen bis hin zur Anlage der Sportunion St. Pölten „Und nicht zuletzt habe ihn beeindruckt wie innerhalb der USP zusammengearbeitet wird.

Jetzt geht’s für die USP Panthers zum jährlichen Trainingslager nach Bad Leonfelden, wo vom Nachwuchs bis zur Bundesliga alle Teams intensiv trainieren und anschließend startet der reguläre Trainingsbetrieb. Damit am 1. Oktober bei den ersten Heimspielen der Bundesliga und der Damen in der 1. Landesliga wieder gejubelt werden darf.