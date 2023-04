Panther-Ladys gehen mit 0:3 unter

Werbung

In der HTL-Halle brodelte es Samstagabend beim Play-off-Spiel der USP z+p St. Pölten gegen die TuS Bad Radkersburg. Die heimischen Fan wollten ihre Panther-Ladys zum Sieg tragen, doch genauso lautstark machten sich die zahlreich mitgereisten Fans der Südsteirerinnen bemerkbar. Und die Gästinnen erwischten den deutlich besseren Start. Nach der Niederlage im Vorjahr hatten sie sichtlich noch eine Rechnung offen und gingen aggressiver ins Spiel.

Die Abwehrreihen bestimmen das Geschehen

Aber in einer Begegnung, bei dem der Angriff auf beiden Seiten nie so richtig ins Laufen kann, bestimmten die Abwehrreihen das Geschehen. Das sorgte immer wieder für spektatkuläre Ballwechsel, bei denen die Südsteirerinnen im Laufe des ersten Satzes leicht die Oberhand gewannen. Am Ende kamen die St. Pöltnerinnen zwar noch auf zwei Punkte heran, aber Bad Radkersburg konnte trotz Serviceschwächen den Auftaktsatz für sich entscheiden.

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste, nur waren es diesmal die Heimischen, die sich drei Punkte Vorstand erarbeiteten. Doch die Bad Radkersburgerinnen steckten nicht auf und kamen dank einer starken Teamleistung wieder heran und setzte sich im Finish mit Nerven aus Stahl erneut knapp durch.

Im dritten Satz wird klare Führung vergeben

Die Leitgeb-Truppe kennt das Wort „Aufgeben“ zwar nicht und spielte zu Beginn des ersten Satzes erneut, als wäre bislang nichts geschehen. Wie schon im zweiten Satz ging man wieder rasch in Führung und bis 20:17 schien zumindest der Satzgewinn zum Greifen nah. Doch in der Crunchtime kann Trainer Manuel Leitgeb erneut seinen Mädels nicht die Angst vor dem Siegen nehmen. Auf der Gegenseite hingegen dreht Elena Sammt, frenetisch angefeuert vom mitgereisten Fanklub, mit der einzigen wirklich bemerkenswerten Serviceserie im ganzen Spiel auch diesen Satz und beendet damit die Aufstiegsträume der St. Pöltnerinnen.

Wie im Vorjahr kann sich das Leitgeb-Team nicht für die starke Leistung in der 1. NÖ Landesliga im Aufstiegs-Play-off belohnen. Das talentierte Team muss ein weiteres Jahr in Niederösterreichs höchster Spielklasse ihr Glück versuchen. Für Bad Radkersburg geht es am 16. April in Leibnitz gegen Union West-Wien weiter.