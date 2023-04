Pantherladys vergeben Chance zum Direktaufstieg

Werbung

Die Fans ließen ihre Pantherladys nicht im Stich. Mit dem Zug ging es für rund 50 Fans zum ersten Play-off-Spiel für die 2. Bundesliga Damen, bei dem man mit einem Sieg bereits den Direktaufstieg fixieren hätte können. Doch die Damen von Union West-Wien erwiesen sich als stabiler. Mit vielen Spielerinnen, die in Wien studieren und daher beim Hauptstadtklub angedockt haben, diktierten sie drei von vier Sätzen klar. Nur im zweiten behielten die St. Pöltnerinnen von Coach Manuel Leitgeb knapp die Oberhand. Am Ende setzte es für die USP z+p St. Pölten eine 19:25, 25:23, 16:25, 14:25-Niederlage.

Erfahrene Wienerinnen spielen Heimsieg trocken herunter

„Die Wienerinnen haben viele gute und Bundesliga erfahrene Einzelspielerinnen, was den Unterschied ausgemacht hat“, resümierte Coach Manuel Leitgeb, der sein Team wie schon im Vorjahr im entscheidenden Moment nicht ganz auf der Höhe sah. „Bei Normalform hätten wir West-Wien sicher vor Probleme gestellt, aber irgendwie schaffen wir es nicht, im entscheidenden Moment richtig fokussiert zu sein“, klagte er. Dabei habe man unter der Woche perfekt trainiert. „Alles sah richtig gut aus, aber dann reisen wir mit breiter Brust an und nach ein paar Fehlern fangen die Nerven bei den jungen Spielerinnen zu flattern an.“

Am Samstag muss Heimsieg gegen Bad Radkersburg her

Die Aufstiegsträume sind damit aber noch nicht endgültig ausgeträumt. Schon am Samstag (19 Uhr) besteht die Chance, sich mit einem Sieg über Bad Radkersburg daheim ein entscheidendes Relegationsmatch gegen den Vorletzten der 2. Bundesliga zu erarbeiten. Im Vorjahr konnten die Thermenstädterinnen aus der Steiermark bezwungen werden, die Möglichkeit also besteht durchaus, auch heuer weiter im Rennen um einen Platz in Österreichs zweithöchster Spielklasse zu bleiben.

Herren küren sich zum Sieger des Meister-Play-offs der 2. Bundesliga

Die Niederlage der Pantherladys war gerade besiegelt, als die Herren in der eigenen Halle zum Match gegen die Kärntner von Aich/Dob 2 antraten. Die Fanunterstützung war naturgemäß mau, waren doch die Hardcore-Fans bei den Frauen, für die es um den Aufstieg ging. Für die Herren ging es nur um den Titel in der Meister-Play-off-Gruppe der 2. Bundesliga, der nicht zum Aufstieg berechtigt. Also ein Titel ohne Mittel, der dann auch erwartungsgemäß geholt wurde. Nach zwei souverän gewonnen Sätzen zeigten die Panthers nur im dritten Satz Konzentrationsschwächen. Zudem wurde der Gegner doch mit Fortdauer des Spiels besser und fand ein Rezept gegen das Spiel der St. Pöltner bei denen neben dem Langzeitverletzten Paul Nusterer auch Manuel Leitgeb als Frauen-Headcoach natürlich gefehlt hat. Im vierten Satz machten die Panthers den Sack aber zu und feierten den Meistertitel. Am 22. April (19 Uhr) geht es jetzt noch gegen die VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2. Dabei sollen vor allem die jungen Spieler vor heimischem Publikum viel Spielzeit bekommen, um Erfahrung zu sammeln.

Dreierherren sind Vizemeister der 1. Klasse

Das Herrenteam z+p St. Pölten 3 hatte die Chance, sich den Vizemeistertitel in der 1. Klasse zu sichern. Dafür mussten sie in Bisamberg gegen die Teams Wr. Neustadt 2 und Bisamberg 2 gewinnen. Und das haben sie mit Bravour geschafft! „Das Team hat sich durch harte Arbeit, Einsatzbereitschaft und Teamgeist ausgezeichnet und sich den Erfolg verdient“, lobt Coach Christian Steidl.

U-16-Mädels für österreichische Meisterschaft qualifiziert

Die USP U16 Mädels versuchten in Waidhofen/Ybbs gegen vier weitere Teams einen der zwei begehrten Plätze für die Österreichische Meisterschaft zu ergattern. Gecoacht von Rudi und Angelika Göpfert ließen sie von Beginn an keinen Zweifel an ihrem riesigen Potenzial aufkommen. Trotz erzwungener Umstellung auf der Aufspielerposition ging ein Spiel nach dem anderen souverän an die USP-Spielerinnen. 2:0 (15, 16) gegen Purgstall, 2:0 (15, 9) gegen Bisamberg/Hollabrunn, 2:0 (17, 8) gegen Sokol V. Im letzten Spiel des Tages gab es das Duell der ungeschlagenen Teams. Und auch gegen Aschbach/Waidhofen setzten sich die Landeshauptstädterinnen 2:0 (25, 18) durch.