Paul Nusterer wird Nordmann

Der 17-jährige St. Pöltner ist zwar Sohn der UKJ-Basketballlegende Dieter Nusterer, trotzdem begann er bereits im zarten Alter von sieben Jahren seine Karriere bei der USP. Die Erfolge in unzähligen Nachwuchsspielen haben seinen Ehrgeiz entgegen der bisherigen Familientradition für Volleyball entflammt. Somit war auch ein logischer Schritt, dass er seine schulische Ausbildung mit der Ausrichtung auf Profisport kombiniert hat und im SLZ St. Pölten sein Können weiterentwickelt hat. Bei seinem Verein, der SU z+p St. Pölten spielte er sich zu einem Fixpunkt im Herrenteam der 2. Bundesliga. Im Vorjahr war er bereits bei den EM-Qualifikationsspielen der U 18, U 20 und U 22 im Einsatz.

„Es war nur eine Frage der Zeit bis sich Vereine aus der 1. Bundesliga melden und Interesse an Paul zeigen“, ist Sektionsleiter Harald Hofko daher auch alles andere als überrascht, dass nur ein Jahr, nachdem der BORGL-Schüler erstmals in einen Nationalteam-Lehrgang einberufen wurde, in die höchste Spielklasse wechselt.

Nusterer: „In Zwettl kann ich mich extrem weiterentwickeln“

„Zehn Jahre Panther bei der USP war eine geile Zeit, es ist ein weinendes und ein lachendes Auge bei mir. Aber mit URW Zwettl habe ich nun einen Verein der mich in Richtung Profisport extrem weiterentwickeln kann. Die Strukturen, das Trainerteam und die Mannschaft passen da optimal zu meinem Plan als Profi Fuß zu fassen“, erklärt der 2,06 Meter große Angreifer, der einen 2-Jahresvertrag mit Option auf Verlängerung bei Zwettl unterschrieben hat. Die neue Herausforderung wird keine kleine sein, aber Nusterer ist voll auf diesen Weg fokussiert.

Hofko: „Abschied kam nicht über Nacht“

„Es schmerzt natürlich wenn so ein Talent weg geht. Aber der Wechsel kam ja nicht über Nacht. Auch toll, wenn sich große Verein Zeit nehmen und versuchen den jungen Spielern alle Facetten des Profisports genau zu erklären und hier nicht drängen. Da hat sich Zwettl vorbildlich verhalten“, lobt Hofko die faire und gute Zusammenarbeit mit Zwettl bei diesem Projekt. „Wir wünschen Paul dass er in Zwettl durchstartet, und freuen uns mit ihm, dass er sich bei uns so gut entwickelt hat und sind in unserer Arbeit für den Volleyballsport wieder bestätigt worden.“