Die Herren-Bundesligamannschaft der Union St. Pölten traf am Sonntagvormittag im ÖVV-Cup daheim auf das Team von Sokol. Nach zwei klaren Satzgewinnen war im dritten Satz eine ungewohnte Unordnung im Spiel der Truppe von Spielertrainer Manuel Leitgeb zu sehen und die Wiener konnten diesen und auch den vierten Satz für sich entscheiden.

„Ich habe dann vor dem Entscheidungssatz an die Moral der Spieler appelliert und von Beginn ließen dann alle klar erkennen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen“, erzählt Leitgeb. Beim Stand von 8:0 für die USP wurden die Seiten gewechselt. Sokol kam zwar nochmals etwas heran, der Sieg ging aber klar an die Panthers.

„Die ersten beiden Sätze haben wir klar dominiert, dann kam dieser Durchhänger, von dem wir uns leider lange nicht erholt haben. Aber im fünften Satz ist es uns gelungen, den Fans wieder unser wahres Gesicht zu zeigen“, war der neu gewählte Kapitän Tobias Puchner am Ende doch zufrieden.

Puchner folgt übrigens Walter Riehl als Spielführer nach, der aus beruflichen und familiären Gründen seine Karriere mit 32 Jahren beendet hat. „Außerdem habe ich mir dann im Juni bei einem Fußballgaudimatch auch noch den Knöchel gebrochen, wäre also ohnehin gar nicht einsatzbereit“, meinte er, ist aber auch als „nur noch Fan“ genauso gespannt wie die gesamte Mannschaft, wer in der nächsten Runde auf die St. Pöltner wartet. Das nächste Bundesligaheimspiel folgt übrigens am 20. Oktober (16 Uhr) in der HTL St. Pölten gegen VC Mils.

Landesliga-Team bleibt Nummer eins

Bereits am Samstag konnten die Landesliga-Herren das Derby gegen Kilb in der eigenen Halle mit 3:1 gewinnen. „Das war nicht leicht, aber wir sind gut gestartet und dann konsequent dran geblieben. Somit haben wir die Tabellenführung behalten“, war Kapitän Lagler stolz.

Das Herrenteam in der 1. Klasse konnte sich nach dem ersten Spieltag mit einem 3:2-Sieg über Hollabrunn und mit einem 3:0 über Wr. Neustadt gleich einmal an die Tabellenspitze setzen. „Einfach ein Hammer, wie sich der bunte Haufen zusammengerauft hat. Ich bin echt stolz auf meine Mannschaft, da werden wir noch viel Freude in Zukunft haben“, ist Coach Martin Rennhofer von seinem Team überzeugt.

Die Damen konnten in der Landesliga einen klaren 3:0- Erfolg zu Hause gegen Ybbs einfahren. „Der Sieg war eigentlich nie wirklich gefährdet. Heute waren wir klar überlegen. Vor allem Lotte Unfried und Jenny Hörmann liefen zur Hochform auf“, freute sich eine ebenso stark aufspielende Kapitänin Sophie Angerer.

St. Pöltens Damenmannschaft in der 1. Klasse war in einem Auswärtsturnier in Kilb im Einsatz. Gegen die Einsermannschaft der Gastgeber gab es noch eine 0:3-Niederlage, doch Kilb 2 wurde dank heroischem Kampf nach 0:2-Rückstand noch 3:2 besiegt. „Eine starke Leistung der Mädels, die trotz geschwächtem Kader alles reingehaut haben“, weiß Coach Göpfert aber, dass ohne die vielen Ausfälle zu Saisonbeginn an diesem Tag weit mehr möglich gewesen wäre.

„Aber auch so war es ein absolut erfolgreiches Wochenende zum Start in die Hallensaison für den Verein“, fasste USP-Pressesprecher Harald Hofko zusammen.

In der 1. Klasse spielte am Sonntag auch Böheimkirchen 2. Die Damen mussten bei ihrem Saisonauftakt nach Aschbach. Sowohl die Heimsichen als auch das Team aus Krems konnten von der neu zusammengewürfelten Mannschaft mit 3:0 bezwungen werden. „Schon im ersten Satz gegen Aschbach fanden die Mädls gut ins Spiel und konnten mit einer starken Verteidigung und guter Serviceleistung überzeugen“, meinte Trainerin Johanna Kübel. Gegen Krems waren seine Schützlinge dann zwar deutlich mehr gefordert, doch dank starker Blockarbeit gab es auch hier am Ende nichts am Sieg zu rütteln. Alexandra Raidl konnte bei ihrem ersten Spiel in der Damenmannschaft überzeugen.Im dritten Satz konnte man dan sogar acht Punkte Rückstand wettmachen.