St. Pöltner Sieg zum Herren-Bundesligaauftakt, Cupsensation blieb aus

Das Spiel am Samstag gegen die Mühlviertel Volleys brachte die St. Pöltner in ihrer Heimhalle nur im ersten Satz ins Schwitzen (19:25). Am Ende gab es doch einen recht sicheren 3:1-Sieg. „Das war ein guter Auftakt der Herren in die neue Saison“, lobt auch Sektionsleiter Harald Hofko. Die Neuzugänge kamen fast alle zum Einsatz, nur Chmelina ist noch nicht ganz fit, weshalb er noch geschont wurde. „Er war im Kader, hat aber Schulterprobleme, die erst abgeklärt werden, da wollten wir nichts riskieren“, erklärt Hofko. Jonah Zelenka wurde gleich zum Man of the Match gewählt und bestätigte seine Rolle als designierter Publikumsliebling, ist er doch eine wesentliche Verstärkung für das Team.

Starke Cupauftritte blieben unbelohnt

Am Sonntag war dann österreichischer Cuptag in St. Pölten. Die Landesligadamen trafen auf VTR Roadrunners Wien und haben diese Mannschaft aus der 2. Frauenundesliga echt vor massive Probleme gestellt. „Mit ein wenig mehr Glück und Mut wäre hier eine Sensation drinnen gewesen“, trauert auch Hofko ein wenig der vergebenen Sensation nach. So ging das Spiel mit 1:3 an die Wienerinnen.

Bei den Herren lautete die Begegnung in der 1. Runde das ÖVV-Cups St. Pölten gegen VCA Amstetten. Und anders als am Vorabend in der Meisterschaft kamen die Panthers gegen den 1. Bundesligisten gleich gut ins Spiel. „Amstetten musste sich aber auch erst an die Halle gewöhnen, die sind ja größeresn gewöhnt“, meinte Hofko. Gleich im Auftaktsatz setzten die St. Pöltner jedenfalls alles dagegen, vor allem der Ex-Amstettner Jonah Zelenka war sofort auf Betriebstemperatur. Er war erneut auf Seiten der St. Pöltner der stärkste Spieler, aber auch Marian Klaffinger und Georg Köstler liefen auf allen Zylindern. Letztlich erzwangen die Amstettner nach 1:2-Satzrückstand aber doch noch einen Entscheidungssatz. „In diesem war doch deutlich sichtbar, dass unseren Panthers ein wenig die Puste ausging“, meinte Hofko zum knappen Sieg der Gäste.

„Alles in Allem waren das aber zwei Cupspiele auf extrem hohem Niveau“, lobt Hofko, der sich auch über das Lob von Amstetten-Manager Micha Henschke freut. „Er war sichtlich beeindruckt und hat uns zu diesem Auftritt gratuliert und seinen Respekt artikuliert.“ Dass Henschke auch gemeint hat, dass man sicher vorne dabei sein werde in der 2.-Bundelsiga-Meisterschaft, will Hofko aber nicht überinterpretieren. Schon das Spiel am Samstag gegen Mühlviertel hat gezeigt, dass man in jeden Satz voll konzentriert gehen muss, sonst ist man sofort hinten.“

Ergebnisse

2. Bundesliga Herren: SPORTUNION z+p ST. PÖLTEN – MÜHLVIERTEL VOLLEYS 3:1 (19:25, 25:17, 25:17, 25:18).

ÖVV-Cup Frauen: SPORTUNION z+p ST. PÖLTEN – VTR ROADRUNNERS WIEN 1:3 (22:25, 25:21, 13:25, 20:25).

ÖVV-Cup Herren: SPORTUNION z+p ST. PÖLTEN – VCA AMSTETTEN 2:3 (25:22, 18:25, 25:17, 17:25, 10:15).