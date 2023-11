St. Pöltens Sportlehrernachwuchs holt akademischen Meistertitel

Zehn Teams aus den Universitätsstädten Wien, Linz, Klagenfurt, Graz, Salzburg und Innsbruck nahmen am Wochenende an den Titelkämpfen teil. Einige vom Mixedteam mit den St. Pöltner Spielern studieren noch Sport, die anderen unterrichten schon im Sportgymnasium St. Pölten. Der Erfolg kommt aber nicht von ungefähr, trainieren und spielen doch alle in ihren Klassen in der Landes- beziehungsweise 2. Bundesliga.

Die Besonderheit bei diesem Format ist, dass immer drei Damen am Feld anwesend sein müssen, was anfänglich noch zu kleinen Abstimmungsproblemen führte. Das Auftaktspiel gegen die Gastgeber Innsbruck 1 verlor man knapp. Dann drehten sie einen 0:1 Rückstand gegen Innsbruck 2 in einen 2:1-Sieg. Im darauffolgenden Viertelfinale ging es ohne Satzverlust weiter. Ein knapper Satzverlust im Halbfinale wurde schnell wieder ausgebessert. Und das Finale gegen die Linzer Johannes Kepler Universität war nur im ersten Satz knapp. Im zweiten ließ das junge USI-Team nichts mehr anbrennen und krönte sich mit einem 25:17-Erfolg zum Unisport-Volleyballmeister 2023.

Rund die Hälfte des Teams ist übrigens auch für Union Trendsport Weichberger am Snowboard top unterwegs und man darf daher davon ausgehen, dass sie auch bei den Unisport Austria Snowboardmeisterschaften im Winter ein Wörtchen um den Sieg mitreden werden.