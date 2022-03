St. Pöltens USP-Herren fahren Pflichtsieg ein

Am Samstag fuhren die St. Pöltner Herren den erwarteten Pflichtsieg gegen die Steelvolleys Linz/Steg in der HTL ein. War der erste Satz noch relativ ausgeglichen, mit dem besseren Ende für die junge USP-Mannschaft, riss bei den Oberösterreichern der Faden im zweiten Satz komplett.

Die Leitgeb-Truppe konnte sich in den Sätzen zwei und drei jeweils gleich von Beginn an einen großen Vorsprung erspielen, den sie auch geschickt verwaltete. Somit war der Sieg nie gefährdet.

„Obwohl wir aufgrund von Verletzungen mit einem Rumpfteam angetreten sind, konnten wir klar überzeugen“ meinte Manuel Leitgeb, der auch selbst aufgrund einer Verletzung nicht am Feld war, zufrieden.

Kargl laborierte an Knieschmerzen, Klaffinger ist mit einem Bänderriss außer Gefecht und Georg Köstler hat sich am Freitagtraining noch dazu im Nackenbereich verletzt. „Er lief zwar auf, war aber überhaupt nicht fit und daher quasi nur Staffage, damit wir sechs am Feld sind“, scherzt der Coach.

„Einzig der schnellen Behandlung gleich am Freitag durch Philipp Pinter vom Phyisopoint Karlstetten ist es zu verdanken, dass ich mich halbwegs bewegen konnte“, bedankt sich Köstler. Pinter hatte übrigens auch die Spielpatronanz für das Spiel inne.

„Einen besseren Zeitpunkt zum Beweis der Wirksamkeit einer guten Physiotherapie könnte es nicht geben“, meint USP Sektionsleiter Harald Hofko, der die Frühjahrsmatches als durchaus wichtig ansieht. „Auch wenn es nicht mehr um den Aufstieg geht, aber Punkte gleich zu Beginn sind wichtig für den Klassenerhalt.“ Das Team hält momentan den zweiten Tabellenplatz im Frühjahrsdurchgang.