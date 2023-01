St. Pöltner Emil Nusterer gab sein Nationalteamdebüt

Werbung

Das U-17-Nationalteam erstmals mit St. Pöltens Emil Nusterer hat die direkte EM-Qualifikation knapp verpasst. Nusterer und Co. unterlagen im Finale des Turniers in Maribor gegen die Gastgeber Slowenien nach hartem Kampf 1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 22:25). Die zweite Qualirunde steht Ende April am Programm. Die MU17 European Championship 2023 – erstmals mit 16 Teams – findet von 19. bis 30. Juli in Montenegro statt.

Slowenien und Österreich waren diesmal mit je vier Siegen bei nur einem Satzverlust ins Finale eingezogen. Letztlich hatten die Slowenen in vier knappen Sätzen (90:91 Gesamtpunkte) das bessere Ende für sich.

Österreichs Topscorer waren Cooper Boyd (15) und Jonas Mozina (13). Die Match Stats aus ÖVV-Sicht: Angriffspunkte 39:50 (Quote 30%:35%), Asse 2:6, Blocks 9:7, Annahme 45%:47% und Punkte durch gegnerische Fehler 40:28.