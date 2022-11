Supervolleys OÖ waren doch zu stark für St. Pöltens Panthers

Werbung

Das Spiel am Samstag zwischen den USP Panthers und den Gästen aus Oberösterreich war das erwartete Spitzenspiel der Runde in der 2. Bundesliga. Leider waren die Supervolley OÖ mit Spielern aus Steyr und Wels an diesem Tag aber einen Tick besser. Vor allem den stark spielenden Angreifer Kriener bekamen die Hausherrn nie in den Griff.

„Auch dass die Gegner mit Sicherheit den höchsten Block in der Liga stellen, hat sich für sie bezahlt gemacht“, analysiert USP-Sektionsleiter Harald Hofko die Niederlage, die mit 0:3 aber deutlicher ausfiel, als tatsächlich in der Halle zu sehen war. In der gut gefüllten HTL lebte bis zum Schluss die Hoffnung bei den heimischen Fans, das Spiel noch zu drehen, denn vor allem der dritte Satz war hart umkämpft.

Doch der Reihe nach: Im ersten Satz gingen die Gäste gleich in Führung, doch nach einem Time-out kamen die Panthers zurück. Allerdings reichte es nicht zum Satzgewinn, der erste Satz ging mit 25:22 an die Gäste, die im Satzfinish mehr Reserven hatten.

Im zweiten Satz war es dann eher ein verzweifeltes Bemühen, sich gegen nun sehr souverän agierende Oberösterreicher dagegenzustemmen. „In diesem Satz war nichts zu holen“, kommentierte auch Hofko das 17:25.

Im dritten Satz warfen die Panthers dann aber nochmals alles rein, was sie hatten und konnten den Satz nicht nur offen halten, sondern hatten soagr drei Satzbälle. „Leider kam es bei 24:23 für uns zu einer sehr umstrittenen Entscheidung der Schiedsrichterin, die eine Rettungsaktion direkt vor ihr als nicht sauber gespielt beurteilte“, klagt Hofko. Danach war die Konzentration dahin und die Gäste servierten mit drei Punkten in Folge zum 26:24-Sieg aus.

„Alles in allem war es ein recht spannendes Spiel mit vielen spektakulären Aktionen, aber Supervolley OÖ war an diesem Abend einfach die schlauere und bessere Mannschaft“, remüsierte Hofko.